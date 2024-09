小さな泡で、きれいな肌へ！ヤマダホールディングス「ウルトラファインバブルシャワーヘッド」

ヤマダホールディングスは、2024年9月28日(土)より、ヤマダオリジナルのウルトラファインバブルシャワーヘッド2機種を全国のヤマダデンキ店舗(一部店舗を除く)およびヤマダウェブコム(ECサイト)にて発売します。

ヤマダホールディングスは、2024年9月28日(土)より、ヤマダオリジナルのウルトラファインバブルシャワーヘッド2機種を全国のヤマダデンキ店舗(一部店舗を除く)およびヤマダウェブコム(ECサイト)にて発売。

■ウルトラファインバブル※シャワーヘッド

*ウルトラファインバブル 発生原理:Wコア負圧方式

水流に回転と圧力変化を与えるコアを、一定の距離にて二つ配置することでウルトラファインバブル※・※1を発生させます。

■微細な泡が毛穴の奥の汚れもきれいに洗浄

ウルトラファインバブルの直径1マイクロメートル未満の小さな泡が毛穴の奥まで入り込んで汚れを吸着、洗浄効果が高まります。

■ウルトラファインバブルできれいな肌へ※2※3

1μm未満の小さな泡が毛穴の奥まで入り込み、きれいな肌へと導きます。

【水流調整8段階(水流調整モデル)】

ノーマルモードに加え頭皮をマッサージするスカルプモードや肌に優しいミストモード、一時停止モードなど使用シーンに合わせた水流切り替えが可能です。

【ジェット洗浄モード(水流調整モデル)】

浴槽などを強力な水圧で洗浄するジェット洗浄モードを搭載、スイッチの切り替えによりヘッドの上部より強力なジェット水流が出ます。

【仕様一覧】

<スタンダードモデル>

品番 :YBH100SM

水流調整 :無し

本体サイズ:(約)W82×D88×H211mm

本体重量 :(約)140g

同梱物 :変換アダプター3種類*

価格 :6,578円(税込)

<水流調整モデル>

品番 :YBH119SM

水流調整 :8段階+ジェット洗浄モード

本体サイズ:(約)W120×D78×H267mm

本体重量 :(約)300g

同梱物 :変換アダプター3種類*

価格 :14,080円(税込)

※「ファインバブル」・「ウルトラファインバブル」・「FINEBUBBLE」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

※1 ウルトラファインバブルの発生量などの詳細はHPで確認してください。

※2 ※3 試験条件はHPで確認してください。

