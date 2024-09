お肌と心をリフレッシュ！ネオナチュラル「稲刈り体験会」

ネオナチュラルは2024年10月12日(土)、自社スキンケア製品の原料を生産している岐阜県郡上市大和町のネオナチュラル母袋(もたい)有機農場(有機JAS認証取得)にて、「稲刈り体験会」を開催します。

ネオナチュラル「稲刈り体験会」

日時:10月12日(土)9:30開場、10:00開始〜14:00頃解散予定

※雨天決行。

荒天中止。

場所:ネオナチュラル母袋有機農場

岐阜県郡上市大和町栗巣1079

内容:稲刈り体験、美活弁当・手作り豚汁・オリジナルドリンク等の昼食、農場スタンプラリー

■スキンケア原料を育てる有機農場で、伝統的な稲刈りを

母袋有機農場では、スキンケア原料のお米・ヘチマ・ハーブなどをスタッフ自らが無農薬で大切に育てています。

中でもお米は、『米ぬか石けん』や、美活甘酒『はだ恵り』などの原料となる大切な素材です。

イベント当日は、鎌を使った昔ながらの「手刈り」、そして天日干しにする「はさがけ」を体験することができます。

スタッフや地元の方の丁寧な説明で初心者の方やお子様でも安心です。

■地元食材での昼食会やミニアクティビティも

昼食会では地元の食材をふんだんに使用した、手作りの「美活弁当」を用意。

スタッフ手作りの甘酒ドリンクやスイーツで疲れた体をほっと癒すティータイムをも楽しめます。

さらに、ハーブや野菜なども栽培している自然豊かな農場だからこそ体験できる、お子様から大人まで参加できる農場スタンプラリーツアーも開催。

豊かな自然のなか、五感を使った楽しい自然体験ができます。

■恵まれた自然のなかの有機農場で「善玉菌リトリート」を

ネオナチュラル母袋有機農場は、岐阜県郡上市の標高620mの場所にあり、近くには清流が流れます。

農薬や除草剤の心配がなく、きれいな水と空気、豊かな自然が自慢です。

このような場所には、肌や健康に良い善玉菌が多く存在するといわれています。

ネオナチュラルは、都会から離れた豊かな自然の中でリラックス・リフレッシュし、心とお肌を元気な姿に取り戻すことを「善玉菌リトリート」と呼んでいます。

善玉菌にひたる贅沢な1日を満喫できます。

■農場内施設でキャンプ&宿泊も

2024年5月にグランドオープンした、農場にキャンプサイトや気軽に宿泊できるキャビン、入浴施設やアクティビティ施設などを備えた善玉菌リトリート施設『HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)』に前日もしくは当日に宿泊できるセットプランもあります。

宿泊は4月〜11月のシーズン中、いつでも予約可能です。

