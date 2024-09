AEDのブースを出展！日本ライフライン『保育博2024』

日本ライフラインは、『保育博2024』において自社AEDのブース出展を行います。

このイベントは2024年11月21日(木)-22日(金)に東京都立産業貿易センター 浜松町館で開催されます。

日本ライフライン『保育博2024』

日本ライフラインは、『保育博2024』において自社AEDのブース出展を行います。

このイベントは2024年11月21日(木)-22日(金)に東京都立産業貿易センター 浜松町館で開催。

東京都立産業貿易センター 浜松町館 4F-G002にて自社AED(カーディアックレスキュー RQ-6000)を展示します。

製造販売業者 :日本ライフライン

販売名 :カーディアックレスキューRQ5000

一般的名称 :半自動除細動器

医療機器承認番号:22600BZX00521000

※AEDは高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器です。

<出展社情報>

日本ライフライン株式会社は、心臓・循環器領域を専門として40年以上にわたり、心臓ペースメーカなどを中心に優れた医療機器の提供に取り組んでおり、循環器内科・心臓血管外科領域を中心に医療機器を提供する独立系の商社でありメーカーです。

「最新最適な医療機器を通じて健康社会の実現に貢献する」という経営理念をもとに、商社とメーカーの2つの顔をもつ企業として歩んでまいりました。長年の事業活動で培った医療現場とのネットワークをもとに、全国をカバーする48営業拠点を通じて、各地の医療現場へ医療機器をお届けしています。

<イベント参加に関する情報>

『保育博2024』への参加は無料です。

