フラーレンの抗酸化と保湿力でお肌に潤いを与える！サンシナジー「C60 フラーレンスキンケアオイル」

サンシナジーは、強力な抗酸化作用を持つフラーレン(C60)を配合した新しいスキンケアオイル「C60 フラーレンスキンケアオイル」の一般販売を開始します。

サンシナジー「C60 フラーレンスキンケアオイル」

この製品は、アメリカのC60 Powerが開発・製造するもので、99.99%の高純度フラーレンとオーガニック認証を受けた植物オイルを使用しています。

スキンケアオイルとして、肌に潤いと輝きを与え、健康的な素肌へと導きます。

フラーレンは、環境ストレスから肌を守り、健やかな状態を保つためのサポートをします。

さらに、オーガニックオイルが肌にやさしく浸透し、保湿力を高めて乾燥を防ぎます。

フラーレン(C60)は、60個の炭素原子が12個の五員環と20個の六員環を構成し、サッカーボール状の3次元中空分子となったものでダイヤモンドや黒鉛と同様に炭素の同素体です。

1985年に発見され、その発見者にはノーベル賞が授与されました。

強力な抗酸化作用を持つことで知られており、環境ストレスから肌を守り、健やかな状態を保つためのサポートが期待できます。

本製品に使用されているC60は99.99%の純度を誇り、溶剤不使用で、そしてオーガニック認証を受けたアボカドオイルとココナッツオイルにそれぞれ混合されています。

全ての製品は、米国食品医薬局(FDA)に準拠したGMP認定施設で製造されており、純度、品質、濃度について第三者機関による品質検査を受けた安全性の高い製品です。

このオイルを日々のスキンケアに取り入れていただくことで、滑らかで柔らかい肌を目指すサポートをします。

継続的に使用いただくと、お肌のハリや髪の艶が感じられ、より若々しい印象を目指すことが期待できます。

僅か1.0nm以下の極小分子サイズのため、お手入れの最初に使用することで細胞膜の状態を整え、その後に使用する製品の効果を高める新しいスキンケア製品です。

※効果には個人差があります。

■製品の特長

・高純度C60 :99.99%の純度を誇るC60を配合し、お肌を守るサポート

・オーガニックオイル :100%オーガニック認証を受けた

アボカドオイルとココナッツオイルを使用

・第三者機関による検査:純度・品質・濃度などについて第三者機関による

検査を実施済

・お肌に優しい処方 :敏感肌の方にも適した、低刺激で保湿力の高い処方

■商品の概要

ラインナップ:C60 フラーレンスキンケアオイル アボカド

C60 フラーレンスキンケアオイル ココナッツ

価格 :26,000円(税抜) 28,600円(税込)

内容量 :4oz(約118ml)

原材料 :・アボカド

(オーガニックアボカドオイル、純度99.99%フラーレン)

・ココナッツ

(オーガニックMCTココナッツオイル、純度99.99%フラーレン)

使用期限 :未開封パッケージに記載(開封後1年)

保存方法 :常温保存

原産国 :アメリカ合衆国

推奨使用方法:適量を手に取り、顔や体にやさしくなじませてください。

乾燥が気になる部分に特におすすめです。

フラーレンスキンケアオイル アボカド

フラーレンスキンケアオイル ココナッツ

■C60 Powerについて

C60 Powerは、科学者であるケン・スワーツ氏によってアメリカで創立された、フラーレン(C60)製品を開発・製造する企業です。

スワーツ氏はコロラド大学で理学修士号を、アリゾナ州立大学で経済学の理学士号を取得後、科学者としてのキャリアを歩む中でC60の有用性に着目し、2016年にC60 Powerを設立しました。

同社では純度99.99%の昇華型C60を、100%オーガニック認証オイルで製造しています。

「あなたの健康は、あなたの責任である」というスワーツ氏のモットーのもと、人々が自身の健康をコントロールできるようになる手助けに情熱を注いでいます。

同社を代表する製品であるフラーレン配合のC60オイルは、日本でも医療機関を中心に人気が高まっています。

