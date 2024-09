ファツィオリ社製“F278”を導入したピアノスタジオ！スターフィー『FAZIOLI CONCERT GRAND STUDIO』

スターフィーは、2024年10月、東京都目黒区駒場において、ファツィオリ社製“F278”を導入したピアノスタジオ『FAZIOLI CONCERT GRAND STUDIO』をオープンします。

ファツィオリの貴重なフルコンサートグランドピアノが誰でも弾けるピアノスタジオは国内初(※)です。

※ 2024年9月現在、同社調べ

スターフィー『FAZIOLI CONCERT GRAND STUDIO』

■店舗概要

店舗名 : FAZIOLI CONCERT GRAND STUDIO

所在地 : 東京都目黒区駒場

アクセス : 井の頭線「駒場東大前」駅徒歩7分、

田園都市線「池尻大橋」駅徒歩11分

営業時間 : 8:00〜23:00 ※別途0:00〜6:00の深夜パックあり

平均価格帯: 8,800円/1時間

URL : https://www.fazioli-cgs.jp

スターフィーは、2024年10月、東京都目黒区駒場において、ファツィオリ社製“F278”を導入したピアノスタジオ『FAZIOLI CONCERT GRAND STUDIO』をオープン。

ファツィオリの貴重なフルコンサートグランドピアノが誰でも弾けるピアノスタジオは国内初(※)です。

※ 2024年9月現在、同社調べ

■ファツィオリとは?

オペラ歌手のベルカントを思わせるような豊潤で輝かしい音色、演奏家の意志を忠実に表現する繊細なタッチと広いダイナミックレンジ、そして工芸品のような美しい意匠が特長のピアノです。

1981年創業と歴史が浅いにもかかわらず、ファツィオリの評価は近年急上昇しており、チャイコフスキー国際コンクールやショパン国際ピアノコンクールの公式ピアノにも採用されています。

2021年のショパンコンクール決勝では、優勝したブルース・リウを筆頭に入賞者の半数がファツィオリを演奏したことが報じられ、世界中のプロピアニストからの信頼と評価を不動のものとしました。

■ファツィオリのフルコンサートグランドが演奏できる国内初のピアノスタジオ

『FAZIOLI CONCERT GRAND STUDIO』は、国内のピアノスタジオとして初めて、ファツィオリのフルコンサートグランドピアノ“F278”を導入しました。

普段の練習から指導者を伴うレッスン、サロンコンサート、録音にいたるまで、プロアマ問わず誰でも気軽にファツィオリを演奏できる国内唯一のスタジオです。

ファツィオリはすべての製造工程を手作業で行います。

完成するまでに3年かかり、年間生産台数はわずか150台ほど。

そのため日本国内でもファツィオリを設置する施設は非常に少なく、演奏できる機会は限られています。

「“イタリアの宝石”とも称されるファツィオリを、思う存分鳴らしてみたい」

「プロのピアニストとして、ファツィオリのフルコンの性能を確かめたい」

「コンクールや演奏会に向けて、世界最高峰のピアノで練習・録音したい」

そんな願望が叶えられる貴重な場です。

■世界的ピアニストが演奏してきた特別なフルコンサートグランドピアノを導入

設立から43年というまだ若いブランドであるにもかかわらず、ファツィオリのピアノは、スタニスラフ・ブーニンやマルタ・アルゲリッチ、アルフレッド・ブレンデル、ハービー・ハンコックといった偉大なピアニストから高く評価されています。

とりわけファツィオリに深い愛情を注いでいるのがダニール・トリフォノフです。

トリフォノフは初来日の時から日本でのリサイタルでは毎回ファツィオリを演奏しています。

実は、当スタジオに設置している“F278”は、トリフォノフが実際にリサイタルのために選定して使用した特別な一台。

若手ピアニストの中で最も注目を浴びている鬼才トリフォノフが、なぜファツィオリを愛用しているのか。

当スタジオの“F278”に直接触れて、その秘密を確かめてください。

■万全の空調性能・音響空間・録音機材でファツィオリの性能を最大化

ファツィオリという至高の名器のポテンシャルを最大限引き出すため、24時間の徹底した温湿度管理、最新技術を活用した音響空間、プロの要望に応える録音機材を完備した環境を整えています。

コンクールやリサイタルに向けてハイレベルな準備を要するピアニストにとって、ステージクオリティが保たれているピアノを探すことは容易ではありません。

タッチコントロール、豊かな色彩、音の伸び、歌える高音域など、当スタジオのファツィオリはピアニストの要望に応える全てを備えています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ファツィオリ社製“F278”を導入したピアノスタジオ!スターフィー『FAZIOLI CONCERT GRAND STUDIO』 appeared first on Dtimes.