「Pokémon GO Safari Zone」が韓国の仁川で開催中!

今回は現地の様子を紹介します。

Pokémon GO Safari Zone:仁川

開催日(日本時間)

2024/9/27(金)10:30 〜 9/29(日)19:30

開催場所

開催場所:韓国 (仁川 / 松島セントラルパーク)

各日10:30〜19:30

「Pokémon GO Safari Zone:仁川」が韓国、仁川の松島セントラルパークで、2024年9月27日から2024年9月29日まで開催中。

「Safari Zone」イベントの韓国での開催は今回で2回目となります。

未来と過去が共存する都市、仁川を舞台に、サファリ帽をかぶったピカチュウをはじめ、ラルトス、ダンバル、バルビート、イルミーゼなどのポケモンと出会うことができます。

また、仁川(Incheon)にあわせ、色違いのアンノーン(C)、アンノーン(I)、アンノーン(N)

前回のPokémon GO Safari Zoneでも登場した、メェークルと出会えます。

「Pokémon GO Safari Zone:仁川」の一般入場チケットを購入すると、チケットに記載されている日付と時間に松島セントラルパークを散策すると、

野生や「おこう」の使用中に色違いのポケモンと出会いやすくなる他、イベント限定の「スペシャルリサーチ」をクリアすると「メェークル」と出会えます。

この「メェークル」は仁川が描かれた「ロケーションカード」を持っていることも!

エリアマップ

会場は、仁川の松島セントラルパーク全体を使用。

メインとなるサファリスクエアでは、ピカチュウとイーブイたちとのフォトスポットの他、

サンバイザーの配布、Niantic Wayfarer、Galaxyのブースなどが登場。

サファリガーデンでは、ピカチュウや

サルノリ、ヒバニー、メッソンとの記念撮影や

ピカチュウとのグリーティングが楽しめます☆

サファリ帽を被ったピカチュウやメェークルと出会える!

Pokémon GO Safari Zone:仁川 現地レポート

ピカチュウとのグリーティングも実施中☆#ポケモンGO

グリーティング日程:9月27日 〜 9月29日

10:30 ~ 11:10

11:30 ~ 12:10

12:30 ~ 13:10

13:30 ~ 14:10

14:30 ~ 15:10

15:30 ~ 16:10

16:30 ~ 17:10

17:30 ~ 18:10

※スタッフの指示に従って整列してください

※政府や自治体、監督官庁や保健所等からの指導・要請、天候(高温・豪雨など)、その他の理由により、変更・中止になる場合あり

ジャイアント・ポケモン・スポットでは、巨大ピカチュウと一緒に記念撮影が楽しめます。

バトルゾーンでは、大画面を使った対戦が楽しめるほか、

トレーディングゾーンも用意されています。

世界中のトレーナーとポケモンを交換することができます。

公式ルート

仁川とのコラボレーション公式ルートが実現!

過去と未来が交叉する仁川の美しい観光名所をめぐる公式ルート10選を探訪できます。

会場となる松島セントラルパークを1周する公式ルートも用意されており、クリアするとゲーム内のアイテムがもらえる記念品がプレゼントされています。

仁川国際空港のウェルカムデスクと仁川シティツアーバス

仁川国際空港のウェルカムデスクや仁川シティツアーバスが新たにデコレーションされ登場中。

「Pokémon GO Safari Zone:仁川」で韓国を訪れるトレーナーを迎えてくれます。

現代プレミアムアウトレット松島

現代プレミアムアウトレット松島に『Pokémon GO』エリアが登場!

「ピカチュウのサンバイザー」が配布されています。

※サンバイザーは無くなり次第販売終了

ポケモンGoのゲーム内で、サファリ帽を被ったピカチュウやメェークルと出会える他、会場ではグリーティングなども楽しめる「Pokémon GO Safari Zone:仁川」のレポートでした。

