美しく読みやすいレイアウトなどを学べる！モンブラン 銀座本店「ホリデーカードオンラインレッスン」

モンブランでは、モンブラン 銀座本店で10月1日(火)から11月20日(水)の期間中、モンブランの筆記具を初めて購入の方を対象に、12月7日(土)開催のホリデーカードオンラインレッスンに招待。

モンブラン 銀座本店「ホリデーカードオンラインレッスン」

モダンカリグラフィーの第一人者である島野真希さんによるオンラインレッスンでは、手書きのメッセージを書くことが増えるホリデーシーズンを前に、綺麗な文字の書き方や華を添えるイラスト、美しく読みやすいレイアウトなどを学びます。

対象:10月1日(火)から11月20日(水)の期間中、モンブラン 銀座本店にて初めて筆記具を購入の方。

<オンラインレッスン詳細>

Zoomを使用して、利用者と島野真希さんを繋いだリアルタイムでのリモートレッスンを行います。

■日時:12月7日(土)19:00-20:00

■準備するもの

Zoomに接続可能なPC、またはスマートフォン

購入したモンブランの筆記具(万年筆、ボールペン、ローラーボールなど)

モンブランオリジナルカードを含むキットを事前にご送付します

<島野真希さん プロフィール>

幼少の頃に書道を始める。

ブライダル業界にウェディングプランナーとして在籍しながら、筆を持つ仕事にも携わる。

結婚、出産を機にアーティストとして独立。

ハイブランドの筆耕イベントをはじめ、コラボ商品の販売や教材の監修、ウェディングアイテムなど幅広く手がける。

著者に『モダンカリグラフィー』(ビー・エヌ・エヌ)『筆ペンではじめるモダンカリグラフィー』(世界文化社)などがある。

