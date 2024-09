オフシーズンもサイドテーブルとして使える！ユアサプライムス「ちいさなこたつテーブル」

ユアサプライムスは、幅50cmでワンルームにも無理なく置けるちいさなこたつテーブル「ラテ」と「マカロ」を、2024年9月下旬より、全国の家電量販店やホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」等にて順次販売を開始します。

ユアサプライムス「ちいさなこたつテーブル」

ユアサプライムスは、幅50cmでワンルームにも無理なく置けるちいさなこたつテーブル「ラテ」と「マカロ」を、2024年9月下旬より、全国の家電量販店やホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」等にて順次販売を開始。

■特徴

・今まで置けなかったお部屋・スペースにこたつが置ける!同社比最小サイズおひとり様こたつ

・床座りで使いやすい、高さ33cm。

やわらかな丸みのある“ちいさなこたつ「マカロ」”

・ソファ前で使いやすく、高座イスにも合わせられる、高さ50cmの長方形の“ちいさなこたつ「ラテ」”

・シングルサイズの毛布やブランケットをこたつ布団として使える

・オフシーズンも出しっぱなしでサイドテーブルとして使える

・移動と片付けがかんたんな軽量・省スペース設計

■こたつは、電気カーペットと電気ブランケットのいいとこどり

冬はエアコンをつけていても、冷えた空気が足元に溜まりがちです。

本製品は冷えやすい足元を低消費電力であたためる、コンパクトなこたつです。

ホットカーペットは触れている面しか暖まらない、電気ブランケットは立ち上がる度にイスに掛けないといけない、暖まっている時に、スマホなど物が置けるスペースがあれば…などのちょっとした困りごとを解消。

お手元にあるシングルサイズの毛布やブランケットをこたつ布団として使って膝上まで入れば、こたつ内に閉じ込められた熱で少ない電力でもぽっかぽかに。

専用のこたつ布団を使わないことで、こたつ布団の選択肢が広がるとともに、毛布やブランケットであれば、ご自宅で気軽にお洗濯できます。

■おひとり様空間を圧迫しないサイズ感

ワンルームやコンパクトなお部屋に置きやすいこたつサイズは、一般的に75センチ角が主流とされていますが、本製品はサイズ1/2以下。

こたつとしてはもちろん、サイドテーブルとしても一年中出しっぱなしにしておけるコンパクトさがポイントです。

また、ソファやベッドに横づけできるデザインなのでお部屋のスペースを有効に使えます。

ラテは高さ50cm、マカロは高さ33cmなので、使わない時にワークデスクやダイニングテーブルの下に片づけることもできます。

■コタツを作り続けて40年以上、信頼の品質

軽量でカジュアルな機能面と、ウッドの質感をリアルに再現したデザイン面を両立させ、フェミニンなホワイトウォッシュ、落ち着きのあるブラウンともに、長く使用いただける飽きのこないデザインです。

ヒーターは遠赤外線を多く放出する石英管200Wで、一般的な2列配線のヒーター管より暖かくなる面積を増やしたU字型管を使用、低消費電力で効率的に庫内を暖めるように設計されています。

また、テーブルとして使用時は天板がしっかりと固定でき、安心して使えます。

■製品詳細

●ちいさなこたつ「ラテ」

型番 :ラテ530F

カラー・JAN :ホワイトウォッシュ(WW)/4979966519856

ブラウン(BR)/4979966519849

サイズ(約) :W50×D30×H50cm

重量(約) :5.2kg

ヒーターの種類 :U字石英管

ヒーターのワット数 :200W

1時間あたりの消費電力 :最大80W/最小40W

コントローラー :電源スイッチ

コード長(約) :3m

適応サイズのこたつ布団:シングルサイズ毛布・ブランケット140×190cm 以上

希望小売価格 :12,800円(税込)

生産国 :ベトナム

●ちいさなこたつ「マカロ」

型番 :マカロ545F

カラー・JAN :ホワイトウォッシュ(WW)/4979966519887

ブラウン(BR)/4979966519870

サイズ(約) :W50×D45×H33cm

重量(約) :6.7kg

ヒーターの種類 :U字石英管

ヒーターのワット数 :200W

1時間あたりの消費電力 :最大80W/最小40W

コントローラー :電源スイッチ

コード長(約) :3m

適応サイズのこたつ布団:シングルサイズ毛布・ブランケット140×190cm 以上

希望小売価格 :12,800円(税込)

生産国 :ベトナム

1時間当たりの電気代※1 :強/約2.5円、弱/1.2円

こたつ側面の温度の目安※2:強/約50℃、弱/約35℃

※1、2の使用環境は室温20℃、幅60cm×奥行き50cm×高さ34cmのこたつに厚さ5cmの布団を掛け、人が入らない状態で5時間運転させたときの値です。

実際の使用状況や使用環境によって変わります。

※1…生産時の新電力料金目安単価 1kWhあたり31円(税込)で計算しています。

実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。

※2…5時間経過後に測定した値です。

※商品には、ソファやコタツ布団その他の小物は付属しません。

