大注目の“頂上決戦”！ 首位・広島対２位・町田、両チームのスタメンが発表！
Jリーグは９月28日、J１第32節のサンフレッチェ広島対FC町田ゼルビアをエディオンピースウイング広島で開催。19時のキックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
勝点59で並ぶ首位・広島と２位・町田の直接対決。優勝を争う２クラブの先発メンバーは以下のとおり。
【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「Ｊ歴代ベスト11」を一挙公開！
【広島】
GK 1大迫敬介
DF 33塩谷 司
DF 4荒木隼人
DF 19佐々木 翔
MF 15中野就斗
MF 66川辺 駿
MF 14松本泰志
MF 24東 俊希
FW 51加藤陸次樹
FW 30トルガイ・アルスラン
FW 99ゴンサロ・パシエンシア
控えメンバー）
GK 22川浪吾郎
DF 27イヨハ理ヘンリー
MF 11満田 誠
MF 13新井直人
MF 18柏 好文
FW 20ピエロス・ソティリウ
FW 9ドウグラス・ヴィエイラ
【町田】
GK 1谷 晃生
DF 33望月ヘンリー海輝
DF 5ドレシェヴィッチ
DF 3昌子 源
MF 26林幸多郎
MF 23白崎凌兵
MF 8仙頭啓矢
MF 7相馬勇紀
FW 9藤尾翔太
FW 10ナ・サンホ
FW 90オ・セフン
控えメンバー）
GK 42福井光輝
DF 25杉岡大暉
MF 18下田北斗
FW 11エリキ
FW 15ミッチェル・デューク
FW 22藤本一輝
FW 30中島裕希
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
勝点59で並ぶ首位・広島と２位・町田の直接対決。優勝を争う２クラブの先発メンバーは以下のとおり。
【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「Ｊ歴代ベスト11」を一挙公開！
【広島】
GK 1大迫敬介
DF 33塩谷 司
DF 4荒木隼人
DF 19佐々木 翔
MF 15中野就斗
MF 66川辺 駿
MF 14松本泰志
MF 24東 俊希
FW 51加藤陸次樹
FW 30トルガイ・アルスラン
FW 99ゴンサロ・パシエンシア
GK 22川浪吾郎
DF 27イヨハ理ヘンリー
MF 11満田 誠
MF 13新井直人
MF 18柏 好文
FW 20ピエロス・ソティリウ
FW 9ドウグラス・ヴィエイラ
【町田】
GK 1谷 晃生
DF 33望月ヘンリー海輝
DF 5ドレシェヴィッチ
DF 3昌子 源
MF 26林幸多郎
MF 23白崎凌兵
MF 8仙頭啓矢
MF 7相馬勇紀
FW 9藤尾翔太
FW 10ナ・サンホ
FW 90オ・セフン
控えメンバー）
GK 42福井光輝
DF 25杉岡大暉
MF 18下田北斗
FW 11エリキ
FW 15ミッチェル・デューク
FW 22藤本一輝
FW 30中島裕希
構成●サッカーダイジェストWeb編集部