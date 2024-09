KARD、タイトル曲「Tell My Momma」のショートフィルムコンテンツを公開

KARDが、音楽と映画が結合されたショートフィルムコンテンツで、グローバルファンの熱い反応を得ている。KARDは最近、公式YouTubeチャンネルを通じて「『Tell My Momma』設定パフォーマンス〈Muvie Theater〉 Full ver.」(以下「設定パフォーマンス」)を披露した。「設定パフォーマンス」はトレンドを反映したKARDだけの独歩的なショートフィルムコンテンツだ。音楽と映画が結合されたショートPVの形で、BMとチョン・ソミン、J.sephとチョン・ジウの2つのユニットに分かれ、人気映画「タイタニック」「プリティ・ウーマン」「ラ・ブーム」「ビッグ・フィッシュ」の名場面を再解釈した。

しっかりとした起承転結が印象的で、感覚的な映像美の中で、新曲「Tell My Momma」に合わせて演技に挑戦する4人のメンバーの姿が、ユニークな魅力を醸し出す。一編のオムニバス映画のような構成が目立った中で、映像は実際に映画が上映された後のようにクレジットが上がる場面で終わり、注目を集めた。「設定パフォーマンス」を見たグファンは「ショートフィルムに音楽と映画の融合だなんて。創造的なコンテンツだ」「KARDの新しい魅力を発見した」「ビジュアルはもちろんボーカルも素晴らしい」「ミュージックビデオに劣らないクオリティだ」「芸術作品を見ているようだ」など、熱い反応を送っている。KARDは7thミニアルバム「Where To Now?(Part.1:Yellow Light)」で世界9ヶ国および地域のiTunes「トップアルバム」チャートでTOP10にランクイン。タイトル曲「Tell My Momma」は、パラグアイ、サウジアラビアでの1位獲得をはじめ、全世界12ヶ国および地域のiTunes KポップトップソングチャートでTOP10にランクインし、グローバル人気を証明した。