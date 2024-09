無料のデザインシミュレータで簡単にオリジナルデザインを作成！デジタ「アクリルブロック」

デジタは、2024年9月7日(土)、「アクリルブロック」の取り扱いを開始しました。

本商品はWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールのデザインシミュレータにも対応しています。

デジタ「アクリルブロック」

商品名: アクリルブロック

発売日: 2024年9月7日(土)

■新商品「アクリルブロック」の特徴

アクリルブロックは、厚さ20mmのアクリル板にイラストや写真を印刷し、インテリアやペーパーウェイト、ブックエンドとしても使用できるアイテムです。

クリスタルのような透明感と輝きが特徴で、2つのサイズ(100×100mmの正方形、150×100mmの長方形)で展開されます。

無料で使えるデザインシミュレータを使い、Web上で簡単にオリジナルデザインを作成できるため、IllustratorやPhotoshopを持っていない方でも、アクリルブロックのデザインが手軽にできるようになっています。

また、ホワイトインクのオプションを選択することで、鮮やかな色味の表現が可能です。

■1個からの注文が可能

この商品は、1個から注文することができるため、個人から企業まで、幅広いニーズに対応できる仕様です。

アクリルブロックは1個ずつOPP袋に包装した状態で納品します。

納期は4〜7営業日以内の発送から、最大400個までの注文に対応可能です。

<納期別上限(2サイズ共通)>

4営業日以内発送:150個

5営業日以内発送:200個

6営業日以内発送:300個

7営業日以内発送:400個

