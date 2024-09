国内最大級の安全作業用品・プロ向けツールの展示会！ユニワールド「TOOL JAPAN(2024)」

ユニワールドは、2024年10月9日(水)〜10月11日(金)に幕張メッセで開催される国内最大級の安全作業用品、プロツール&DIY向け製品の展示会「TOOL JAPAN(2024) (主催:RX JAPAN)」に出展します。

ユニワールド「TOOL JAPAN(2024)」

■「TOOL JAPAN(2024)」概要

開催日時 : 10月9日(水)〜10月11日(金) 10:00〜17:00

会場 : 幕張メッセ

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

同社ブース: 5ホール ブース番号「27-32」

アクセス : JR京葉線「海浜幕張」駅 徒歩約5分

参加費 : 事前申込 無料

対象 : 工具・安全用品・作業服・カー用品など

あらゆる商材が一堂に出展する国際商談展

主催 : RX JAPAN株式会社

本展示会では、アスリートブランドPUMAによるプロフェッショナルワーカーのための新しいワークスタイル『PUMA.AT WORK.』を充実したラインナップにて一挙展示します。

「TOOL JAPAN(2024)」詳細: https://www.tooljapan.jp/ja-jp.html

「PUMA.AT WORK.」詳細 : https://uniworld.jp/puma-at-work/

「PUMA.AT WORK.」公式SNS: https://www.instagram.com/uniworld_paw/

■展示概要

世界的スポーツブランドとして様々なアスリートにイノベーションを起こしてきたPUMA。

そのビジョン、マインド、テクノロジーのすべてを注ぎ込み誕生したプロフェッショナルワーカーのための新たなワークスタイル『PUMA.AT WORK.』。

そのワークサプライである「PUMA WORKWEAR」(ワークウエア)、「PUMA SAFETY」(セーフティシューズ) 、「PUMA WORK GLOVES」(ワーキンググローブ)が、様々な現場で最高のパフォーマンスを引き出します。

更にグレードアップした『PUMA.AT WORK.』の世界を同社の特設ブースで体感出来ます。

<展示品目>

◆PUMA WORKWEAR(ワークウエア)

“この動きやすさが、働きやすさになる!”

スタイリッシュなフォルムに日本の現場が求める機能性と快適性を融合した「PUMA WORKWEAR」。

細部にまでこだわり抜いたデザインは唯一無二の存在感を放ち、高ストレッチ生地が体に沿った自然なラインを生みだします。

2024秋冬コレクションが加わり、ワークシーンで煌めく軽快で快適なラインナップが更に充実。

一足先に2025年春夏コレクションも公開します。

◆PUMA SAFETY(セーフティシューズ)

“タフな現場も縦横無尽に駆けまわれ!”

洗練されたグローバルデザインにスポーツシューズで培った最新のテクノロジーを掲載した「PUMA SAFETY」。

スポーティなデザインに日本向け仕様のライトな履き心地の「ジャパンアスレチック」、PUMAスニーカーのヴィンテージデザインからインスパイアされたレガシーシリーズ「ヘリテイジ」、高い衝撃吸収性能および優れた耐滑性能が特徴の「ジャパン アーバン」など多彩なラインナップを取り揃えています。

特設ブースでは、2025年発売予定のジャパンアスレチック・グライドのDISC掲載モデルや本革アッパーのヘリテイジ・アイコニック スエードの新色等も公開します。

◆PUMA WORK GLOVES(ワーキンググローブ)

“つかみ取れるのは、かつてない疲れにくさ!”

PUMA初のワーキンググローブとして幅広いユーザーに人気の「PUMA WORK GLOVES」。

作業現場やDIY、アウトドア等の様々な用途に応じた最適な素材、特殊なコーティング技術から生まれる優れたグリップ力に加え、立体湾曲の3D手型が効率的な手指の曲げ伸ばしをしっかりサポートします。

また、洗練されたデザインは精悍な手元を演出します。

TOOL JAPAN(2024)では、ポリウレタン弾性繊維により吸い付くようなグリップ力を生み出すコーティング手袋やハードな現場で活躍する耐切創手袋等新商品も展示します。

