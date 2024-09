コーヒー豆とコンパクトコーヒーマシンをセットでお届け！ブルーマチックジャパン「レフィル　ユーラ」

ブルーマチックジャパンは、2024年10月1日、JURAの自家焙煎施設による洗練されたプレミアムコーヒー豆の定期デリバリーと、JURA家庭用全自動コーヒーマシンENA4のレンタルがセットになった、コーヒーマシンのある生活の体験サービス「レフィル ユーラ」をリリースします。

ブルーマチックジャパンは、2024年10月1日、JURAの自家焙煎施設による洗練されたプレミアムコーヒー豆の定期デリバリーと、JURA家庭用全自動コーヒーマシンENA4のレンタルがセットになった、コーヒーマシンのある生活の体験サービス「レフィル ユーラ」をリリース。

プレミアムコーヒーマシンの専門メーカーが、コーヒーライフを最大限楽しんでいただくために。

上質の豆だけを伝統的なドラム手法で焙煎した究極のコーヒー豆を厳選し、家庭用コンパクト全自動コーヒーマシンの世界的ベストセラーENA4とともにお届けします。

「レフィル」とはおかわりのこと。

30名の方だけが味わうことができる、毎日のコーヒーライフを、体験してください。

スタイリッシュなコーヒーライフを演出

しあわせのおかわり。

月額6,800円で、月75杯分のプレミアムコーヒー豆と、ENA4がお手元に。

そして、24ヶ月後にはあなたのものに。

JURAプレミアムコーヒー豆定期購入コースお申し込みの方30名様に、全自動コーヒーマシンENA4と、コーヒーライフに必要なメンテナンスケア用品をお届けします。

さらに、コーヒーマシンのある生活を、ずっとお楽しみいただくために最低購入回数満了(24回)後にはコーヒーマシンをそのままプレゼント。

2年分のメンテナンス用品とあわせ通常239,724円が166,800円、なんと72,924円がお得になるコーヒーマシン体験サービスです。

【「レフィル ユーラ」とは?】

●月々定額でJURAプレミアムコーヒー豆 3袋(約75杯分)と全自動コーヒーマシンENA4をお使いいただける定額のサブスクリプションサービス

●「レフィル ユーラ」は最低購入回数満了(24回)後に、全自動コーヒーマシンENA4(オンラインサイト価格:128,700円)をそのままプレゼント

●メンテナンス費用やケア用品も月額料金に含まれます。

ケア用品は定期便にてお届け。

クリーニングタブレット(6錠入り)×2

クラリススマート+フィルターバリューパック 3本入り×4

※同社オンライン合計価格:39,960円(税込)分 メンテナンス・ケア用品もセットでお届け

【選べる2つのプラン】

●スタンダードプラン

初期費用 :3,600円(税抜)

月額費用 :6,800円(税抜)

最低利用回数:24回

コーヒー豆 :JURAImpressa×3

●スーペリアプラン

初期費用 :3,600円(税抜)

月額費用 :7,500円(税抜)

最低利用回数:24回

コーヒー豆 :Impressa,Cafe Creme,Riguardo

※1袋250g 同社オンライン価格:1,296円〜1,836円(税込)月75杯分相当

【ENA4】

ブラックコーヒーに特化したシンプル&コンパクトモデル。

コンパクトでエレガント、最小限のスペースで、本格的なコーヒーをワンボタンで提供。

毎回挽きたてのコーヒーを、バリスタ品質で体験できる世界水準の最新鋭コンパクトマシンです。

・抽出ボタンとアイコン表示のディスプレイでシンプルなユーザーインターフェース

・AromaG3グラインダーにより、スピーディーにグライド

・新開発のP.E.P.(R)と3Dブリューイングテクノロジーを搭載

・W27.1cm、H32.3cm、D44.5cmのコンパクトサイズで置き場所を選びません

シンプルでスタイリッシュなデザイン

選び抜かれたスペシャルティコーヒー豆

【JURA(ユーラ)社】

JURA社(1931年設立、本社:スイス、ニーダーブッフシテン)は、全自動プレミアムスペシャルティーコーヒーマシン分野のイノベーションリーダーです。

同社の製品は、ボタン一つで挽きたての新鮮な豆から完璧なコーヒーを抽出するコーヒーマシンの代名詞となっており、家庭用マシンと、オフィスや外食産業向けの業務用マシンモデルを展開しています。

スイスの老舗ブランドであるJURAユーラは近年世界的なブランドに成長し、約50カ国で販売され、これまでに800万台以上の全自動コーヒーマシンを販売しています。

