来場者数5千人！京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2024

2024年9月21日(土)・22日(日・祝)に開催された、西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームのイベント『京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2024』、2日間で35,466人が来場し、閉幕しました。

京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2024

2024年9月21日(土)・22日(日・祝)に開催された、西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームのイベント『京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2024』、2日間で35,466人が来場し、閉幕。

メイン会場のみやこめっせ・ロームシアター京都では、グッズ販売、展示、着ぐるみグリーティングなど過去最大規模となる約70の企業・団体による個性豊かなブースが集結した出展エリアや、全24のステージプログラムが『京まふ』を彩りました。

ほかにも、注目のコラボビジュアルグッズをはじめ、約500ものラインナップを取りそろえた京まふショップや、おこしやす大使の岡本信彦さん、山根綺さんが考案したオリジナルメニューを販売したキャラカフェ、コスプレエリアなど様々な企画を実施し、多くのマンガ・アニメ・ゲームファンの利用者で会場は賑わいました。

総来場者数 :35,466名

メイン会場(みやこめっせ・ロームシアター京都):28,341名

その他 :7,125名

※京都国際マンガミュージアム等を含む

※ステージイベントのオンライン配信視聴者数の来場者数は含まず

■おこしやす大使 岡本信彦さん、山根綺さん コメント

【岡本信彦さん】

みなさま、『京都国際マンガ・アニメフェア2024』にお越しいただき有難うございました!

京まふ2024おこしやす大使のお話がきた時に「来てくれるファンの方々に楽しんでもらおう」と、全力でそのことを心がけました。

来場者数も予想をはるかに上回る数字だったとお聞きしまして、とても光栄です。

アニメもマンガも京都も大好きなのでぜひまた呼んでください!

【山根綺さん】

京まふ2024に来場いただいた皆様、本当にありがとうございました!

初めての京まふでおこしやす大使に選んでいただき本当に光栄でしたし、なによりファンの皆様や、アニメ、マンガ、ゲームを愛しているたくさんの方々と間近でお会いできたこともすごく嬉しかったです。

すれ違いざまに声をかけてくださってありがとうございました!

来年以降も京まふに来られるよう、日々精進していきます。

またお会いできますように!

■「京まふ2024」会場の様子

<みやこめっせ出展ゾーン>

讀賣テレビ放送株式会社、株式会社KADOKAWA、株式会社毎日放送、株式会社アニプレックスをはじめとした、過去最大規模となる、67社195.5小間が出展し、人気作品や最新作品のグッズ販売、展示、着ぐるみグリーティングなど、様々なブースが展開されました。

<ステージイベント>

約700名を収容する京まふステージ(ロームシアター京都)と、フリーで立見観覧可能なエリアを設けたみやこめっせステージの2ステージで全24のプログラムを実施。

京まふおこしやす大使の岡本信彦さん、山根綺さんが登壇したオープニング・エンディングステージをはじめ、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』、アニメ『夏目友人帳 漆』、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』など人気作品のトークステージなどを実施し、どのステージも大いに盛り上がりました。

<京まふショップ>

人気作品と京都がコラボレーションした“京まふコラボビジュアル”の6作品『黒執事 -寄宿学校編-』、テレビアニメ『先輩はおとこのこ』、『Paradox Live THE ANIMATION』、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』、TVアニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱』のオリジナルグッズや京まふメインビジュアル(京都市広報キャラクター「京乃つかさ」、京都市交通局地下鉄・市バス応援キャラクター「太秦萌」を起用)を使用した京まふ2024オリジナルグッズ、委託商品として人気マンガ・アニメ作品の商品約500アイテム、京まふのならでは推し活をパワーアップさせる京まふ限定カプセルトイも販売。

売り切れ商品が出るなど、多くのお客様で賑わいました。

※コラボビジュアル・メインビジュアルグッズの一部アイテムは、ECサイトでも事後販売予定です。

※詳細は公式サイト・公式Xにて発表しました。

<キャラカフェ>

おこしやす大使の岡本信彦さん、山根綺さん考案の京まふオリジナルフードやドリンク販売のほか、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×アニメイトカフェ出張版を実施。

様々なメニューで来場者のお腹を満たしました。

<コスプレエリア>

毎年大好評のコスプレエリアでは、2024年も京まふオリジナル背景を設置し、国内外のコスプレイヤーの皆様やカメラマンの皆様にお楽しみいただきました。

みやこめっせ内の特設ステージでは、台湾を中心に人気のコスプレイヤー『玄子(Genko)』氏の撮影会も実施され、例年以上の盛り上がりを見せました。

<伝統工芸体験工房>

2024年も、伝統工芸の技術を用いて自分だけのオリジナルグッズが作れる体験工房を開催。

コースターや巾着への手捺染体験、都うちわ絵付け体験を行いました。

<京都国際マンガミュージアム>

7月13日から九井諒子展&「ダンジョン飯」迷宮探索展を開催し、9月22日には京まふの関連イベントとしてスペシャルトークイベント「-食うなら魔物まで 話すなら裏側まで!?-」を開催しました。

更に、KYO-MAF“Anime Cinema Night”と題し、屋外芝生エリアにて、アニメーション映画『サマーウォーズ』と『劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』の上映会を実施。

また、京まふ当日には2日間、毎年恒例のおこしやす大使による生アナウンスも実施したほか、みやこめっせからの直通臨時バスも運行し、みやこめっせを楽しんだ後に、マンガミュージアムに足を運ぶお客様も多くみられました。

<京都伝統産業ミュージアム>

京都伝統産業ミュージアムでは、人気の着ぐるみキャラクターと写真を撮ることができるグリーティングや、世界に一つだけの『推し畳』を作ることができる、京都西陣の畳専門店「太田畳店」による京たたみのワークショップ、老舗京菓子店「俵屋吉富」による映画『サマーウォーズ』のキャラクターとコラボした京菓子作り体験などを実施し、多くのお客様でにぎわいました。

<京まふクリエイターズブース&クラウドファンディング>

2024年初めての企画として設置された「京まふクリエイターズブース」では、「pixiv」と京都芸術大学のご協力のもと、イラストコンテスト「京まふクリエイターズコンテストU25」を開催し、ご応募いただいた若いクリエイターの作品の中から、特に評価が高かった39作品を展示しました。

ブース制作は主に京都芸術大学の学生達が行い、当日は大きな賑わいを見せました。

特に「クリエイターの育成・支援」という京まふの理念に直接繋がっていることから、多くの来場者に共感と応援の声をいただいています。

本ブースではクラウドファンディングの支援募集も行い、2日間で121名の方々に合計121,000円のご支援をいただきました。

9月25日時点でクラウドファンディングの総支援金額は前年を大きく超える6,462,000円となっています。

<ゲームマーケット2024京都 in 京まふ>

みやこめっせ地下1階の日図デザイン博物館では、日本最大級のアナログゲームの祭典「ゲームマーケット」が京都で初開催されました。

111ものブースでは、さまざまなジャンルのボードゲームやカードゲーム、テーブルトークRPG、ゲームに関わる解説書やコマ、サイコロといったグッズが販売され、2日間で3,400人が会場を訪れました。

■『京まふ2024』開催概要

催事名称 :京都国際マンガ・アニメフェア2024

略称 :京まふ(KYOMAF=KYOTO INTERNATIONAL MANGA ANIME FAIRの略)

会場 :みやこめっせ(メイン会場)

京都市左京区岡崎成勝寺町9-1

ロームシアター京都(メイン会場)

京都市左京区岡崎最勝寺町13

京都国際マンガミュージアム(第2会場)

京都市中京区烏丸通御池上ル(元龍池小学校)

会期 :2024年9月21日(土)・22日(日)

●みやこめっせ・ロームシアター京都(メイン会場) 9:00〜17:00

※22日は16:00まで

●京都国際マンガミュージアム(第2会場) 10:00〜19:00

※入場は終了の30分前まで

主催 :京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会、京都市

共催 :KYOTO CMEX 実行委員会、京都国際マンガミュージアム

京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学

協賛 :キリンホールディングス株式会社、讀賣テレビ放送株式会社、

dアニメストア、株式会社ディーエル

協力 :「伝統産業の日」実行委員会、京都伝統産業ミュージアム、

一般社団法人Style KYOTO、株式会社アークライト、

ゲームマーケット事務局

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 来場者数5千人!京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2024 appeared first on Dtimes.