清水エスパルス対横浜FCのスタメン発表！ 勝点１差のJ２頂上決戦、国立に６万人が集結！
９月28日開催のJ２第33節で、清水エスパルスと横浜FCが対戦する。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
勝点71で首位に立つ清水を１ポイント差で追う２位の横浜FC。注目の頂上決戦に臨むメンバーは以下のとおり。
【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！
▼清水のスタメン
GK 57権田修一
DF ３高橋祐治
DF 14山原怜音
DF 66住吉ジェラニレショーン
DF 70原 輝綺
MF 11ルーカス・ブラガ
MF 36宇野禅斗
MF 16西澤健太
MF 33乾 貴士
MF 71中村亮太朗
FW 23北川航也
控えメンバー）
GK １沖 悠哉
DF 32高木 践
DF ５北爪健吾
MF 10カルリーニョス・ジュニオ
MF 13宮本航汰
MF 21矢島慎也
FW ９アブドゥル・アジズ・ヤクブ
▼横浜FCのスタメン
GK 21市川暉記
DF ５ガブリエウ
DF ２ンドカ・ボニフェイス
DF 24福森晃斗
MF ８山根永遠
MF ７井上潮音
MF ４ユーリ・ララ
MF 14中野嘉大
FW 78ジョアン・パウロ
FW 13小川慶治朗
FW 38郄橋利樹
控えメンバー）
GK 40遠藤雅己
DF ３中村拓海
MF 34小倉陽太
FW 10カプリーニ
FW 15伊藤 翔
FW 20村田透馬
FW ９櫻川ソロモン
試合は清水のホーム扱いで“聖地”国立競技場で開催。チケット発券は６万枚以上を記録。試合は18時３分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
勝点71で首位に立つ清水を１ポイント差で追う２位の横浜FC。注目の頂上決戦に臨むメンバーは以下のとおり。
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▼清水のスタメン
GK 57権田修一
DF ３高橋祐治
DF 14山原怜音
DF 66住吉ジェラニレショーン
DF 70原 輝綺
MF 11ルーカス・ブラガ
MF 36宇野禅斗
MF 16西澤健太
MF 33乾 貴士
MF 71中村亮太朗
FW 23北川航也
GK １沖 悠哉
DF 32高木 践
DF ５北爪健吾
MF 10カルリーニョス・ジュニオ
MF 13宮本航汰
MF 21矢島慎也
FW ９アブドゥル・アジズ・ヤクブ
▼横浜FCのスタメン
GK 21市川暉記
DF ５ガブリエウ
DF ２ンドカ・ボニフェイス
DF 24福森晃斗
MF ８山根永遠
MF ７井上潮音
MF ４ユーリ・ララ
MF 14中野嘉大
FW 78ジョアン・パウロ
FW 13小川慶治朗
FW 38郄橋利樹
控えメンバー）
GK 40遠藤雅己
DF ３中村拓海
MF 34小倉陽太
FW 10カプリーニ
FW 15伊藤 翔
FW 20村田透馬
FW ９櫻川ソロモン
試合は清水のホーム扱いで“聖地”国立競技場で開催。チケット発券は６万枚以上を記録。試合は18時３分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部