¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢²ÎÉñ´ì¡ß¿·´¶Àþ¤Ë°ÕÍß¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡×Èø¾å¾¾Ìé¤Ï¡Ö¡ØÆ´¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡ÙÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢Èø¾å¾¾Ìé¤¬£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ÎÉñ´ì£Î£Å£Ø£Ô¡ÖÛ°¡Ê¤ª¤Ü¤í¡Ë¤Î¿¹¤ËÀ³¤àµ´¡×¡Ê¿·¶¶±éÉñ¾ì¡¦£±£±·î£³£°Æü¡Á£±£²·î£²£¶Æü¡¢ÇîÂ¿ºÂ¡¦ÍèÇ¯£²·î£´Æü¡Á£²£µÆü¡Ë¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÌ¾ºî¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É»°À¤¡×¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢¸»Íê¸÷¤Ë¤è¤ëÂç¹¾»³¤Î¡Ö¼òÆÝÆ¸»ÒÅÁÀâ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢噓¡Ê¤¦¤½¡Ë¤ÈÍßË¾¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÃË¤Î±É¸÷¤ÈÇËÌÇ¤ÎÊª¸ì¡£¡Ö·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡×¤ÎÃæÅç¤«¤º¤»á¤¬µÓËÜ¡¢¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ò¤Ç¤Î¤ê»á¤¬±é½Ð¤Ç£²£°£°£·Ç¯¤Î½é±é°ÊÍè¡¢£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ±é¤È¤Ê¤ë¡£¹¬»ÍÏº¤È¾¾Ìé¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦¥é¥¤¤È¥¨¥¤¥¢¥ó¹ñ¤ÎÉð¾¡¦¥µ¥À¥ß¥Ä¤ò¸ò¸ß¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¡¡²ÎÉñ´ì¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡Ö²ÎÉñ´ì£Î£Å£Ø£Ô¡×¤È¤·¤Æ£±£µÇ¯¤Î¡Ö°¤×·Î®°Ù¡Ê¤¢¤Æ¤ë¤¤¡Ë¡×¤ËÂ³¤¯Âè£²ÃÆ¡£¹¬»ÍÏº¤Ï¡¢¾¾Ìé¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡Ö¾¡Éé¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Î¤³¤È¤Ï£±²óËº¤ì¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡£ÃæÅç¤µ¤ó¡¢¤¤¤Î¤¦¤¨¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤È²ÎÉñ´ì¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£¾¾Ìé¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡ØÆ´¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡ÙÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤¤¤Î¤¦¤¨»á¤Ï¡Ö°¤×·Î®°Ù¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö½÷·Á¤Ï²ÎÉñ´ìÆÈÆÃ¡£À¶½ã¤Ê½÷¤Î»Ò¤ÎÌò¤ò½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¶Á¤«¤Ê¤¤¡£½÷·Á¤À¤«¤é¶Á¤¯¡£Ï»Êý¤â²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£º£²ó¤ÏÃè¾è¤ê¡¢ËÜ¿å¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ê¤É¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¡Ö¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿Û°¤Î¿¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÃæÅç»á¤â¡Ö½÷·Á¤¬¤ä¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï½÷·Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤È²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£