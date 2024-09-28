¡Ø¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Î¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¡Ù¤ò½é¤á¤Æ¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤¿·ë²Ì¡Ä²Ä°¦¤¤¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤¬1Ëü6000ºÆÀ¸¡ÖÆ°¤¯¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡Ö»Ò¸¤¤Ê¤Î¤Ë¤ªÍø¸ý¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLovely Grooming¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ü¥µ¥Ü¥µ¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î½é¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤¬1Ëü6000²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¤ÓÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈïÌÓ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤ËåºÎï¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²Ä°¦¤µ¤Ë¿´¤òÂÇ¤Á¤Ì¤«¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¡£¥È¥ê¥Þー¤µ¤ó¤ÎÏÓÁ°¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Î¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¡Ù¤ò½é¤á¤Æ¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤¿·ë²Ì¡Ä²Ä°¦¤¤¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Û
¥Ü¥µ¥Ü¥µ¡¢¤â¤Ã¤µ¤ê
¿¤Ó¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÈïÌÓ¤¬¤â¤Ã¤µ¤ê¤È½Å¤¿¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Î¤é¤é¤Á¤ã¤ó¡£¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤ÎåºÎï¤ÊÈïÌÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¤Ó¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇÌÓÀè¤¬¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥â¥ó¥Éー¥ë¤ä¥ªー¥ë¥É¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥·ー¥×¥É¥Ã¥°¤Î¤´¤È¤¯¿¤Ó¤¿Ä¹¤¤ÈïÌÓ¤Ï¤é¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤â¤«¤«¤ê»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ë³¦¤â°¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Ï¡¢¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç¤â¤Ã¤µ¤ê¤È¿¤ÓÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈïÌÓ¤ò½é¤á¤Æ¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÞÀÚ¤ê¤È¥·¥ã¥ó¥×ー
¤Þ¤º¤ÏÄÞ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¿¤Ó¤¿ÌÓ¤ÈÄÞ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥È¥ê¥Þー¤µ¤ó¡£Æùµå¤Î´Ö¤ÎÌÓ¤Ï¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç¡¢ÄÞ¤ÏÄÞÀÚ¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃúÇ«¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÀè¤äÄÞ¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÄÞÀÚ¤ê¤ä¥Ð¥ê¥«¥ó¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤âÂç¿Í¤·¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤é¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÁ´¿È¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ø¡£´é¼þ¤ê¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êË¢¤ÇÀö¤¤¡¢À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤é¤é¤Á¤ã¤ó¡¢¥·¥ã¥ó¥×ーÃæ¤â²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ÎÎÉ¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥íー¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤Ø
¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò½ª¤¨¤¿¤é¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÈïÌÓ¤ò´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤«¤Õ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÓÎÌ¤¬Â¿¤¯¾®·§¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ê¥«¥ó¤ÇÁ´ÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÀ°¤¨¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤ÆºÙ¤«¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤Ë¡¢¤é¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÂç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´é¼þ¤ê¤â¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä¥¯¥ê¥¯¥ê¤Î¹õÌÜ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸«¤¨¡¢¥×ー¥É¥ë¤é¤·¤¤¥¥åー¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡ª
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¤¤â¡¢»ë³¦¤¬¹¤¯·Ú¤¤´¶³Ð¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥í¥ó¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLovely Grooming¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤«¤â¤¤¤«¤â
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£