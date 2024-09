【JFL第22節】活動終了発表のソニー仙台FCは劇的被弾で“ライバル”ミネベアとドロー　Honda FCは枚方撃破で3連勝に

日本フットボールリーグ(JFL)第22節は28日に4試合。デーゲーム2試合は“最強実業団”Honda FC、ソニー仙台FCらがしのぎを削った。◇ソニー 2-2 ミネベア27日に今季限りでのJFL退会、活動終了を発表し、今節含めて残り「9」試合がラストダンスとなるソニー仙台FC(13位)。長年切磋琢磨してきたミネベアミツミFC(旧:ホンダロックSC)と、ユアテックスタジアム仙台で対戦した。

開始6分、FW布方叶夢がGKの頭上を越す見事な内巻き左足シュートを流し込んで先制点。さらに30分、セットプレーの流れからMF秋元佑太が強烈な左足ミドルを突き刺し、ユアスタラストマッチの前半で2点リードとする。しかし、後半に入って1点を返されたソニー。迎えた90+5分、自陣ゴール前での応酬からミネベアのFW鈴木陽介にこぼれ球を蹴り込まれ、痛恨の同点被弾に。実質的なラストプレーとなり、土壇場で勝ち点3を逃す形になった。この結果、通算17年にわたって相見えてきた実業団のライバル、ホンダロックSC/ミネベアミツミFCとの最終戦は、白熱の2-2ドロー。通算対戦成績14勝11分け9敗で幕を閉じた。一方、前節終了時点で最下位のミネベアは、劇的同点弾により、かろうじて暫定ながらも最下位脱出。残り8試合で残留を掴めるか。◇Honda 1-0 枚方前節ヴィアティン三重を完封、被シュートゼロによる3-0快勝となった3位・Honda FCは、ホームでFCティアモ枚方と対戦。0-0で迎えた41分、MF佐々木俊輝がボックス内で対角のクロスに頭から飛び込み、先制点を叩き込む。雨天のなか、後半に入ると試合が一時中断。20分強のアディショナルタイムがとられたが、Hondaは前半の1点を守り切って勝ち点「3」に。昨季王者が今季2度目の3連勝だ。対し、枚方はこれで8試合未勝利に。6月23日の第13節・沖縄SV戦を最後に勝ち点「3」から遠ざかり、ここ2試合はノーゴール。前半戦で一時2位まで浮上したが、今節他会場の結果次第では、11位まで落ちることになる。◆第22節9月28日(土)ソニー仙台FC 2-2 ミネベアミツミFCHonda FC 1-0 FCティアモ枚方ヴィアティン三重 [18:00] FCマルヤス岡崎栃木シティ [18:00] クリアソン新宿9月29日(日)[13:00]ラインメール青森 vs 沖縄SV横河武蔵野FC vs ブリオベッカ浦安[14:00]ヴェルスパ大分 vs レイラック滋賀[15:00]アトレチコ鈴鹿 vs 高知ユナイテッドSC