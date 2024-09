【レポート】FANTASTIC 6主演！ライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』が愛知で開幕

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「6都市29公演を駆け巡っていきます。全ての公演を楽しんでいきたいと思いますので、僕らの進化を見届けていただけたら嬉しいです!」(FANTASTIC 6瀬口黎弥)

FANTASTIC 6が主演を務めるライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』が9月27日、愛知県芸術劇場 大ホールで開幕した。

同シリーズは、FANTASTICSの冠番組『FUN!FUN!FANTASTICS』との連動企画として立ち上げられた舞台で、2021年から毎年上演され、今回で第4弾となる。主演を務めるのは、FANTASTICSのユニット・FANTASTIC 6の澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太。また、陣内孝則、黒瀬純(パンクブーブー)が出演している。

FANTASTIC 6が立ち寄ったラーメン屋の店主で黎弥を幼い頃から知る黒瀬純太(黒瀬純)は、黎弥の高校時代の恩師・虹色一平(陣内孝則)が退職を前に変わってしまったと伝える。メンバーが福岡へ行くと、笑顔が消えた一平がいた。元の一平に戻ってほしい黎弥はある作戦を思いつくが…

『BACK TO THE MEMORIES』は、ストーリー展開に合わせて1980年代~2000年代の日本のヒット曲が歌われるのが見どころ。この第4弾でも時代を彩った楽曲の数々が登場し、そのなかには陣内の代表作「愛しあってるかい!」の主題歌 小泉今日子の「学園天国」(1988年)も。観客は曲に合わせてタンバリンやリングライトを使って盛り上がっていた。

毎回、作品の目玉のひとつとして披露しているかくし芸では、澤本は「バスケットボールのロングシュート」、瀬口は「ハットトリック2024」、堀は「ダーツ 風船割り」、木村は「ダブルダッチ」、八木は「テーブルクロス引きVer.4」、中島は「エクストリームピンポン」、そして6人で「デビルスティック」に臨む。難易度の高い技に挑戦するメンバーの真剣な表情にも注目だ。

即興性が強く、毎回何が起こるかわからない本作。笑いあり、涙ありの約2時間30分をぜひ劇場で堪能しよう。

『BACK TO THE MEMORIES PART4』は、9月28日・29日にも愛知公演を行った後、10月3日~6日まで東京・立川ステージガーデン、10月10日(木)~13日まで大阪・グランキューブ大阪、10月16日~17日まで福岡・福岡サンパレス、10月22日に福島・パルセいいざか、10月29日に長野・まつもと市民芸術館、11月9日・10日に追加公演として東京・東京ガーデンシアターでの上演を予定している。

また、9月29日12時30分公演と17時30分公演の模様は、HuluとZAIKOで生配信も実施される。

さらに、ライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』のBlu-rayが2025年5月15日に発売することが決定した。公演映像の他、特典映像として日本テレビで2024年7月から9月に放送された『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』の完全版やメイキング映像も収録される。受注生産の予約受付は、特設サイトにて11月30日まで。

本作の開幕にあたってFANTASTIC 6の瀬口黎弥からコメントも到着した。

リリース情報

2025.05.15 ON SALE

Blu-ray『BACK TO THE MEMORIES PART4』

舞台情報

ライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』

09/27(金)~9/29(日)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

10/03(木)~10/06(日)東京・立川ステージガーデン

10/10(木)~10/13(日)大阪・グランキューブ大阪

10/16(水)~10/17(木)福岡・福岡サンパレス

10/22(火)福島・パルセいいざか

10/29(火)長野・まつもと市民芸術館

11/09(土)~11/10(日)東京ガーデンシアター

出演:FANTASTIC 6(澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)

黒瀬純(パンクブーブー)

陣内孝則

演出:徳永清孝

企画制作:HI-AX

主催:「BACK TO THE MEMORIES」製作委員会

