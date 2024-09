【第1巻】10月29日 発売予定価格:759円

まるよのかもめ氏によるマンガ「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」のXアカウントにて、コミックス第1巻のカバーイラストが公開された。第1巻は10月29日発売予定で、価格は759円。

「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」は、おっとりOLのもちづきさんこと望月美琴がガッツリ・コッテリ・山盛りの食べ物をひたすらに食す“ドカ食い”を行なうグルメギャグマンガ。ドカ食いによる血糖値スパイクで”至る”姿や、屁理屈による”カロリー1/2理論”など鬼気迫る食への執着が話題を呼んでいる。

公開されたカバーイラストには尋常ではないサイズのオムライスと食前に手を合わせるもちづきさん、そして傍らにはマヨネーズの容器が描かれており、これから何が行なわれるのか、想像するだに恐ろしいイラストとなっている。

【ドカ食いダイスキ! もちづきさん】

望月美琴、21歳・営業事務!

おっとり・ほんわかな彼女の幸せは……【ドカ食い】!?!?

ガッツリ・コッテリ・山盛りの食べ物をひたすらに食す♪

血糖値の爆アゲでしか得られない…悪魔の快楽★

カロリーのオーバードーズで"至る"、限界突破の禁断グルメギャグ!!

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.

(C)まるよのかもめ/白泉社