甲府vs山形 スタメン発表
[9.28 J2第33節](JITス)
※16:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 3 孫大河
DF 7 荒木翔
DF 21 ヘナト・アウグスト
DF 24 飯田貴敬
MF 9 三平和司
MF 18 三沢直人
MF 26 佐藤和弘
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 99 ピーター・ウタカ
控え
GK 33 山内康太
DF 23 関口正大
DF 41 井上樹
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 中山陸
FW 11 マクーラ
FW 13 村上千歩
監督
大塚真司
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 40 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 18 南秀仁
MF 24 横山塁
FW 36 高橋潤哉
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋
※16:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 88 渋谷飛翔
DF 3 孫大河
DF 7 荒木翔
DF 21 ヘナト・アウグスト
DF 24 飯田貴敬
MF 9 三平和司
MF 18 三沢直人
MF 26 佐藤和弘
MF 34 木村卓斗
MF 51 アダイウトン
FW 99 ピーター・ウタカ
控え
GK 33 山内康太
DF 23 関口正大
DF 41 井上樹
MF 10 鳥海芳樹
FW 11 マクーラ
FW 13 村上千歩
監督
大塚真司
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 40 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 18 南秀仁
MF 24 横山塁
FW 36 高橋潤哉
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋