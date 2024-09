“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスでは、2024年9月13日(金)より秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル2024」を開催中!

今回は、タワーシティの運河沿いのテラスでは、世界各国、全100種類のワインと美食が堪能できる「秋のワイン祭」を紹介していきます。

ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」秋のワイン祭り

開催期間:2024年9月13日〜11月4日

提供店舗:ハウステンボス/タワーシティテラス周辺

開催時間:11:00〜21:00

“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスでは、2024年9月13日(金)より「秋のワイン祭り」を開催中!

運河沿いの開放感のあるテラス席で、全100種類のワインと美食を堪能することができます。

生演奏も聞くことができ、優雅なひとときを過ごすことができます☆

選べるワインコース

様々な銘柄のワインを1日中味わえる世界各国、全100種類のワインに加え、ノンアルコールワインやソフトドリンクも提供。

好きなドリンクを好きなだけ楽しめます。

フルコース

ワイン90種類+樽生ワイン10種類

ノンアルコールワイン20種類

ソフトドリンク10種類

3,500円

世界各国、全100種類のワインに2024年はノンアルコールワインやソフトドリンクも用意!

より贅沢気分になりながら心ゆくまで堪能することができます。

専用のリストバンドを見せれば一日に何度も訪れることができ、いつでも自由に楽しめます。

樽生ワインをいただけるのはフルコースのみ。

現地さながらのフレッシュな美味しさをぜひ楽しんでください☆

一杯売り(150ml)

ワイン90種類

アイススパークリング2種類

フルーツサングリア2種類

800円

90種類のワインに加えアイススパークリング2種類、フルーツサングリア2種類を1杯から楽しめます。

ノンアルコールコース(30種類)

ノンアルコール20種類 ※ノンアルコールは20歳以上

ソフトドリンク10種類

2,000円

ノンアルコールワインやソフトドリンクなど充実しているのでお酒が苦手な方でも楽しめます。

グルメ

贅沢なマリアージュを楽しめる、ワインにぴったりなチーズやソーセージなどおすすめのグルメを提供!

オリジナルパンチェッタ3種盛り(プレーン・スモーク・スパイシー)

価格1500円

ワインにもあうパンチェッタ3種盛り。

プレーン・スモーク・スパイシーと、それぞれ異なる味付けが楽しめます。

チーズ入りぐるぐるソーセージ

価格1500円

ハウステンボス名物ぐるぐるソーセージ。

チーズが入っていて、ワインとも好相性☆

長崎県産白ナスとパンチェッタの炒め

価格1000円

長崎県産の大きな白ナスを、パンチェッタと一緒にソテー。

とろっとしたナスとパンチェッタの塩味がよく合います。

いかグリルのジェノベーゼ

価格1500円

やわらかないかのグリル。

バジル、にんにくの効いたジェノベーゼソースがたっぷり絡んでいます。

パーナ貝の白ワイン蒸し ガーリック風味

価格1500円

大粒のパーナ貝を白ワインで蒸し焼きに!

凝縮された旨みが感じられ、ガーリックトーストと一緒にいただくのもおすすめです。

カマンベールソテー

価格1200円

カマンベールチーズをそのままソテー。

とろっとしたチーズとラタトゥイユがおいしい☆

グリルソーセージ

価格1000円

ワインはもちろん、生ビールとの相性もいいソーセージ3本の盛り合わせ。

ガーリックトースト

価格800円

ニンニクとオリーブオイルがじゅわっとひろがるガーリックトースト。

料理に合わせても、そのままいただいても美味しいメニューです。

フライドポテトサイドワインダー

価格500円

ユニークな形が楽しいフライドポテト。

アイスキャンデー(あまおう・ソーダ・ミルク)

価格500円

デザートにもお口直しにもぴったりなアイスキャンデー。

あまおう、ソーダ、ミルクの3種類です。

アサヒスーパードライ ハーフヤード

価格1300円

ワインのみならず、生ビールも販売!

飲み応えのあるハーフヤードグラスで提供されます。

心地よい秋風を感じられる運河沿いテラスでいただくワイン&グルメ!

ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」秋のワイン祭りの紹介でした。

おばけミッフィーとのグリーティングやパレードも!ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」 おばけミッフィーとのグリーティングやパレードも!ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」 続きを見る

“闇の使者”のダンスの狂宴!ハウステンボス「ホーンテッド・ハロウィーン2024」 “闇の使者”のダンスの狂宴!ハウステンボス「ホーンテッド・ハロウィーン2024」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】運河沿いで全100種のワインと美食を堪能!ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」秋のワイン祭り appeared first on Dtimes.