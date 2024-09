「アディダス」の「フリークス ストア」別注アイテムが再び！ホワイト×パープルの配色がおしゃれすぎない？

セレクトショップ「 FREAK’S STORE(フリークス ストア) 」から、「adidas Originals(アディダス オリジナルス)」の別注アイテムが登場。FREAK’S STOREの公式オンラインストア「Daytona Park」にて、9月27日(金)より先行予約がスタートしています。パープルのスリーストライプを配したおしゃれなトラックトップ&パンツで、スポーツミックススタイルを楽しんでみませんか?「adidas Originals」の「FREAK'S STORE」別注アイテム

2024年4月に登場した、「adidas Originals」の「FREAK’S STORE」による別注アイテム。ホワイトをベースに、ブラックのスリーストライプスをあしらった、トラックジャケットとトラックパンツなどを展開し、人気を博しました。今回も、トラックスーツの定番「BECKENBAUER」をアップデートした、トラックトップとパンツが新たにお目見え。スポーティーさをちょっぴり抑えたファッショナブルなセットアップは、スポーツミックススタイル初心者さんにもぴったりですよ。ホワイト×パープルが新鮮な「BECKENBAUER」このたび登場した、「【adidas original for FREAK'S STORE】BECKENBAUER TRACK TOP」(税込1万3200円)と「【adidas original for FREAK'S STORE】BECKENBAUER TRACK PANTS」(税込1万1000円)。オフホワイトのボディに、adidas Originalsのアーカイブから着想を得た、パープルのスリーストライプを配しています。adidas Originalsを象徴する「トレフォイルロゴ」の刺繍も、パープルカラーでデザイン。暗い色が増えがちな秋冬のコーデに、新鮮なムードをもたらしてくれそうですね。生地には、とびきりソフトなコットン混紡素材を使用していて、デイリーウェアにぴったりな着心地。だぼっとしすぎない、程よいスリムなシルエットで、どんなコーデもスタイリッシュな印象に仕上がるといいます。いろいろな着こなしを楽しんじゃおトラックトップとパンツをセットアップで着用するのはもちろん、それぞれ単品で取り入れるのもOK。トラックトップには、レース素材やスリットの大きく入ったスカートなど、あえて甘めのアイテムと合わせるのがおしゃれですよ。パンツと合わせるトップスには、季節感をプラスする毛足の長いニット、ちょっぴりきちんと感を足すシャツやブラウスを選ぶのも◎ホワイト×パープルという上品なカラーのおかげで、少し意外性のあるアイテムとも馴染みやすいのが魅力なんです。先行予約販売がスタートしてるよご紹介した「【adidas original for FREAK'S STORE】BECKENBAUER TRACK TOP」と「【adidas original for FREAK'S STORE】BECKENBAUER TRACK PANTS」は、公式オンラインストア「Daytona Park」にて先行予約を受付中。FREAK’S STOREの店舗、ZOZOTOWN、RAKUTEN FASHIONでは、10月11日(金)より販売がスタートします。メンズとウィメンズ、それぞれの展開がありますよ。adidas original×FREAK’S STOREの、ほかにはない特別なアイテムで、周りと差を付けちゃいましょう。FREAK’S STORE 公式オンラインストア Daytona Parkhttps://www.daytona-park.com/参照元:株式会社デイトナ・インターナショナル プレスリリース