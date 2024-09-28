¡Ö¸«¤Æ¤¿¤¤¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¥¨¥Ó¤Á¤ã¤ó¡¢44ºÐ¤Î¥®¥ê¥®¥êÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¡×SNSÁûÁ³
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Îéâ¸¶Í§Î¤¡Ê44¡Ë¡áµÜºê¸©½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÑÊ¸¤Ç¡ÖThank you always¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿éâ¸¶¡£È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤Ê¥Ø¥¢¡¼¡¢¹õ¤ÎÃ»¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¤Ë¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¯Èþ¤·¤¤Î¾ÏÓ¤ÈÎ¾Â¤òÂçÃÀ¤Ë¤µ¤é¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþµÓÈþÎïÈþ¤¨¤Ó¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¸«¤Æ¤¿¤¤¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤â¤¦Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÈþËÆ¡×¡Ö¥æ¥ê»ÐÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤ï¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¡ÖÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥æ¥ê¤µ¤ó¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£