ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¡¢°æ¾å°¦Îü¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡½¡½£±³ØÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÀî°é¤¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹°µ´¬¥Ï¥Ã¥È¡ÚU-19ÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡ÎU-20¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½ÁªÂè£²Àá¡ÏÆüËÜ £¶¡Ý£° ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¿£¹·î27Æü¡¿Dolen Omurzakov Stadium
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Ï10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢ºòµ¨¤ÎU-18¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯£´°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë12ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡½¡½¡£MFÃæÀî°é¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡Ö¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤ÈÆÀÅÀ´¶³Ð¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î27Æü¡¢U-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÎÂè£²Àï¤¬¥¥ë¥®¥¹¤Î¼óÅÔ¥Ó¥·¥å¥±¥¯¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢U-19ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂåÉ½¤ò£¶¡Ý£°¤Ç·âÇË¡£ÍèÇ¯£²·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU-20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡ÊU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡³ÆÁÈ¤Î£±°Ì¤È£²°Ì¤Î¾å°Ì£µ¥Á¡¼¥à¤¬Í½ÁªÆÍÇË¤È¤Ê¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ï½øÈ×¤«¤é£¶¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ò°µÅÝ¡£¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ò¼´¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃæÀî¤À¡£
¡¡º¸SH¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º¸SB¤ÎÃÓÅÄ½ÕÂÁ¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢£°¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿20Ê¬²á¤®¤ËÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÀ¾¸¶¸»¼ù¡ÊÀ¶¿å¡Ë¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢ÃæÀî¤Ï±¦¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÃæÀî°é¤â±¦¤ò¤ä¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Øº¸¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢±¦¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÎ®¤ì¤â¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Ø´ø´±¤¬ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Îºö¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡££±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿32Ê¬¡¢Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢±¦¤«¤éºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÃæÀî¤¬Æ¬¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¤äÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£Áê¼ê¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢83Ê¬¤Ë²£»³Ì´¼ù¡Êº£¼£¡Ë¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£²ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£Ä¾¸å¤Î84Ê¬¤Ë¤Ï×¢°æÍö¿Í¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë°ì·â¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ËÂ³¡¹»²Àï¡ª2024Ç¯²Æ¤Ë³¤³°¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é°µ´¬¤Î£³¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃæÀî¤À¤¬¡¢¼«¿È¤Î½ÐÍè¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö£³ÅÀ¼è¤ì¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤¦£±¡¢£²ÅÀ¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤ÎÁê¼ê¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À¤³¦¤Î¶¯¹ë¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ì¤Ð¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿ÃæÀî¤À¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÌõ¤¬¤¢¤ë¡£Á¥±Û´ÆÆÄ¤«¤éÀ¤³¦´ð½à¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¹Åç¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç£±ºÐÇ¯²¼¤ÎÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤È°æ¾å°¦Îü¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò½©¤Ë¤ÏU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤Ï¸åÇÚ¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢Èà¤é¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤¬¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ¤¶¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ì¸Ä²¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡ÊU-17¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢°ì¸Ä¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤ÇÆÀ¤¿½ÐÈÖ¤ò³Î¼Â¤Ë³è¤«¤·¡¢£³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿À®²Ì¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥¥ë¥®¥¹¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤â¼«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Ï10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢ºòµ¨¤ÎU-18¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯£´°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë12ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡½¡½¡£MFÃæÀî°é¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡Ö¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤ÈÆÀÅÀ´¶³Ð¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÁÈ¤Î£±°Ì¤È£²°Ì¤Î¾å°Ì£µ¥Á¡¼¥à¤¬Í½ÁªÆÍÇË¤È¤Ê¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ï½øÈ×¤«¤é£¶¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ò°µÅÝ¡£¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ò¼´¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃæÀî¤À¡£
¡¡º¸SH¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º¸SB¤ÎÃÓÅÄ½ÕÂÁ¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢£°¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿20Ê¬²á¤®¤ËÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÀ¾¸¶¸»¼ù¡ÊÀ¶¿å¡Ë¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢ÃæÀî¤Ï±¦¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÃæÀî°é¤â±¦¤ò¤ä¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Øº¸¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢±¦¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÎ®¤ì¤â¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Ø´ø´±¤¬ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Îºö¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡££±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿32Ê¬¡¢Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢±¦¤«¤éºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÃæÀî¤¬Æ¬¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¤äÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£Áê¼ê¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢83Ê¬¤Ë²£»³Ì´¼ù¡Êº£¼£¡Ë¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£²ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£Ä¾¸å¤Î84Ê¬¤Ë¤Ï×¢°æÍö¿Í¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë°ì·â¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ËÂ³¡¹»²Àï¡ª2024Ç¯²Æ¤Ë³¤³°¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é°µ´¬¤Î£³¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃæÀî¤À¤¬¡¢¼«¿È¤Î½ÐÍè¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö£³ÅÀ¼è¤ì¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤¦£±¡¢£²ÅÀ¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤ÎÁê¼ê¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À¤³¦¤Î¶¯¹ë¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ì¤Ð¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿ÃæÀî¤À¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÌõ¤¬¤¢¤ë¡£Á¥±Û´ÆÆÄ¤«¤éÀ¤³¦´ð½à¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¹Åç¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç£±ºÐÇ¯²¼¤ÎÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤È°æ¾å°¦Îü¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò½©¤Ë¤ÏU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤Ï¸åÇÚ¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢Èà¤é¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤¬¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ¤¶¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ì¸Ä²¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡ÊU-17¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢°ì¸Ä¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤ÇÆÀ¤¿½ÐÈÖ¤ò³Î¼Â¤Ë³è¤«¤·¡¢£³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿À®²Ì¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥¥ë¥®¥¹¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤â¼«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë