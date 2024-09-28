¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¡×¤ÊÁíÍýÁíºÛ¤Ë!? £µÅÙÌÜ¤ÇÁíºÛÁª¾¡Íø¤ÎÀÐÇËÌÐ»á ËÜ»ï¤¬¸«¤¿à¼·Å¾¤ÓÈ¬µ¯¤á
¡Ö¡ôÀÐÇË¤«¤è¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
ÀÐÇË¡¦¹â»Ô¡¦¾®Àô¤Î»°¤ÄÇÃ¤ÎÆ®¤¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï£¹·î27Æü¸á¸å¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡Ê67¡Ë¤òÂè28ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£
»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¹¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ëÂçÍðÀï¡£Âè£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê63¡Ë¤¬181É¼¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢154É¼¤ÎÀÐÇË»á¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¡£·ë²Ì¡¢ÀÐÇË»á¤¬215É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ194É¼¤À¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤òµÕÅ¾¡¢ÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
ÀÐÇË»á¤Ï10·î£±Æü¾¤½¸Í½Äê¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¿·¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£SNS¤Ç¤ÏÀÐÇË»á¤ÎÁíºÛÁª¾¡Íø¤Ë¡ÔÀÐÇË¥·¥ç¥Ã¥¯¡Õ¡ÔÀÐÇË¤«¤è¡Õ¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Î¢¶âÌäÂê¤äÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Ê¤É¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÅÉô¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¯¤ËÎ¢¶âÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
ËÜ»ï¡Ç18Ç¯£¶·î£±Æü¹æ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÀÐÇË»á¤ÏÅö»þ¹ñ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿¹Í§¡¦²Ã·×¡×ÌäÂê¤Ç·èºÑÊ¸½ñ¤òºâÌ³¾Ê¤¬²þ¤¶¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸øÊ¸½ñ¤Ï¹ñÌ±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢´±Î½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»þÂå¤Î¹ñÌ±¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤¬Å¬Ë¡¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¼¨¤¹Ê¸½ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£´±Å¡¤¬Âç¾æÉ×¤È¸À¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¡¢¹ñÌ±¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¡¢´±Å¡¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬²â¤¬´Ø¤Ë¤â¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬Á´°÷¤½¤¦¤À¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¤¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁíÍýÁíºÛ¤ÏÆüËÜ¹ñ¤ÇºÇ¤â·ãÌ³¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÅöÁª¤ò½Å¤Í¡¢³ÕÎ½¤ò²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÅÞ»°Ìò¤â·Ð¸³¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ï¡Ø»ä¤ÏÁíÍý¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤½¤ì¡ÊÁíÍý¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¾ï¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤È¤¤Î¡Ö¡ÊÂÐÎ©¸õÊä¤¬Ã¯¤â½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¡ËÌµÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í´Ö¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«À¤´Ö¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢£³²óÌÜ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢°ÂÉô¼óÁê¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó£µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÀÐÇË»á¡£ËÜ»ï¤Ï²áµî¤Ë´öÅÙ¤âÈà¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚËÉ±ÒÄ£Ä¹´±»þÂå¡¢¥¤¥é¥¯ÇÉÊ¼Á°Ìë¤ÎËºÇ¯²ñ¡Û¡Ê¡Ç04Ç¯£±·î23Æü¹æ¡Ë
ËÉ±ÒÄ£¡Ê¸½¡¦ËÉ±Ò¾Ê¡ËÄ¹´±»þÂå¤Î¡Ç03Ç¯¤Î12·î25Æü¡¢¿·½É¶è¤ÎËÉ±ÒÄ£¶á¤¯¤ÎÎÁÄâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹´±¼¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É12Ì¾¤Ç¤ÎËºÇ¯²ñ¤ËÀÐÇË»á¤â½ÐÀÊ¡£Å¹Æâ¤Î¥«¥é¥ª¥±¥ë¡¼¥à¤Ç¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÐÇË»á¤â¤«¤Ê¤ê¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î¥¤¥é¥¯ÇÉ¸¯¤ËÈ÷¤¨¤¿Âè°ì¿Ø¤¬½ÐÈ¯¤¹¤ëÁ°Ìë¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÐÇËÄ¹´±¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¸½ñ¤Ç¡Ö12·î25Æü¤Ï¸æÍÑÇ¼¤á¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ìÇ¯¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¦ÌÜÅª¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¶ÛµÞ»þ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ê¶á¤Î²ñ¾ì¤òÁªÄê¤·¤¿¡×¤È¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ÂÇÜ»á¤ËÂçµÕÅ¾¤µ¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿½éÄ©Àï¤ÎÁíºÛÁª¡Û¡Ê¡Ç12Ç¯10·î12Æü¹æ¡Ë
À¯¸¢Ã¥²ó¤òÃ´¤¦ÁíºÛ¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤¿ÁíºÛÁª¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤¹°ÂÇÜ¿¸»°»á¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï199¡¾141¤ÇÂçÉý¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÇË»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢108¡¾89¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡£Åö»þ¤ÎËÜ»ï¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤ÎÍÄÃÕ±à»þÂå¤«¤é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÀÐÇËÌÐ¤¬¼óÁê¤Ê¤éÂ¿¹ñÀÒ·³¤Ë¼«±ÒÂâ¤ò½Ð¤¹¡©¡Û¡Ê¡Ç14Ç¯£¶·î£¶Æü¹æ¡Ë
½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜÆâ³Õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀí¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤À¤Ã¤¿ÀÐÇË»á¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤¬¡Ë¤ä¤¬¤Æ¹ñÏ¢·³¤È¤«Â¿¹ñÀÒ·³¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡ØÆüËÜ¤À¤±»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡ÖË®¿Í¤ò±¿¤ÖÊÆ¹ñÁ¥¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¸ÂÄêÅª¤Ë¤·¤«½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÇÜ¼óÁê¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÀè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú°ÂÇÜ»á¤Ë¿È¤°¤ë¤ß剝¤¬¤µ¤ì¤Æ¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤ÈÆó¿Í¤Ü¤Ã¤Á¡×¡Û¡Ê¡Ç14Ç¯10·î10Æü¹æ¡Ë
Æâ³Õ²þÂ¤¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µñÈÝ¤·¤¿ÀÐÇË»á¡£·ë¶É¡¢´´»öÄ¹¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬Í½»»¤â¤Ê¤¤¡¢¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡¢ÀìÍÑ¤ÎÉô²°¤â¤Ê¤¯¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ª¾þ¤ê¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÁªÇ¤¤ÎÉûÂç¿Ã¤â¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÀÐÇË»á¤ÏÄ¾Â°¤ÎÉô²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤é¤È½µ¤Ë£±ÅÙ¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔ¶ø¤ò¤«¤³¤Ä¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿ÀÐÇË»á¡£¼óÁê¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿Èà¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÆüËÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£