SAY MY NAME、本田仁美が作詞挑戦！ジェジュンも参加…デビューアルバムのトラックリスト公開

SAY MY NAMEのデビューが近づいている。



ジェジュンが手掛けるiNKODEエンターテインメント初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは26日午後6時、公式SNSを通じて1stミニアルバムのトラックリストを公開した。



SAY MY NAMEのデビューアルバムには全4曲が収録される予定だ。タイトル曲「WaveWay」をはじめ、メンバーの本田仁美が作詞に参加した「私は今日夜空で一番輝く星になる」と「8lowme」に続き、最後のトラックはジェジュンが作詞した「Goldilocks Water」が飾る。



今回のトラックリストには、本田仁美が作詞に挑戦したトラックが含まれている。また、制作を手掛ける代表であり、歌謡界の大先輩でもあるジェジュンが彼女たちのために自ら作詞した楽曲まで収録され、話題を集めている。



SAY MY NAMEの1stミニアルバム「SAY MY NAME」は10月16日にリリースされる。