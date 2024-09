キッズカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の20周年を記念した大規模展覧会『オシャレ魔女 ラブ and ベリー展~オシャレまほうミュージアム~』が、9月21日(土)から10月6日(日)まで愛知・名古屋PARCOで開催される。

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』(通称:ラブベリ)は2004年に登場し、「ラブベリ」の愛称で小学生女児たちを中心に人気を博したキッズカードゲーム。『オシャレ魔女 ラブ and ベリー展~オシャレまほうミュージアム~』では「ラブベリ」の20周年を記念して、当時ゲーム機から排出されていた「オシャレまほうカード」を1500枚以上展示するほか、ゲーム中の衣装・ラブとベリーの部屋・ダンスステージの再現や、懐かしいグッズなどの展示を予定している。さらに、音声ガイドにはラブとベリーのふたりが登場。ガイドは2種類用意されており、ひとつを選んで楽しむことができる。そのほか、会場では展覧会開催を記念したオリジナルグッズも販売予定だ。

グッズ購入特典『オシャレ魔女 ラブ and ベリー展~オシャレまほうミュージアム~』オリジナルグッズ 3,300円(税込)以上購入で、ショッパーを1枚プレゼント ※なくなり次第配布終了となります。※レシートの合算不可。※画像はイメージです (C)SEGA (C)SEGA/ ラブ and ベリー フィルムパートナーズ2007/(C)SEGA (C)bushiroad All Rights Reserved.

また、心斎橋PARCO 6F・ THE GUEST cafe&dinerでは、9月21日(土)から11月4日(月・祝)までコラボカフェ『オシャレ魔女 ラブ and ベリー 20th Anniversary Cafe』を開催。10月11日(金)から10月27日(日)の期間には心斎橋PARCO館内で『オシャレ魔女 ラブ and ベリー × 心斎橋PARCO SPECIAL CAMPAIGN』も行われる。詳細は、PARCO ARTの公式ホームページを確認しよう。

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー展 ~オシャレまほうミュージアム~』大阪会場のチケット(前売券)は、イープラスにて受付中。詳細は、『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』20周年記念特設サイトを確認しよう。