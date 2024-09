Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス(SVOD)「Prime Video」で、2024年10月より配信開始となる新着作品を紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。大ヒットゲームをもとに、竹内涼真、賀来賢人らが出演するたクライム・サスペンスアクション『龍が如く Beyond the Game〜』や、辻仁成とコン・ジヨンによる小説を坂口健太郎とイ・セヨンのW主演で実写化した愛ラブストーリー『愛のあとにくるもの』。

千鳥がMCを務める新作お笑いサバイバル番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』 、『水曜日のダウンタウン』など人気バラエティー番組を数多く手がける藤井健太郎演出の新番組『Kentaro Fujii’s KILLAH KUTS(藤井健太郎のキラーカッツ)』。7人組男性グループ IMP.初の冠バラエティー『IMP.のびしろ Room』。『ダンダダン』、『株式会社マジルミエ』など秋アニメも続々と登場。2日間にわたって繰り広げられる『Prime Video Boxing 10』もライブ配信。7試合のボクシング世界タイトル戦が1つのイベントで行われるのは、日本初の試みとなる。■映画(日本)10月1日(火)『映画刀剣乱舞 -黎明 -』10月4日(金)『劇場版 おいしい給食 Road to イカメシ』*見放題独占配信『リバー、流れないでよ』*見放題独占配信10月11日(金)『嘘喰い』10月18日(金)『ゆとりですがなにか インターナショナル』■映画(海外)10月1日(火)『ターミネーター』『007 ドクター・ノオ』『007 ロシアより愛をこめて』『007/ゴールドフィンガー』『007/サンダーボール作戦』『007は二度死ぬ』『女王陛下の 007』『007/ダイヤモンドは永遠に』『007/死ぬのは奴らだ』『007/黄金銃を持つ男』『007/私を愛したスパイ』『007/ムーンレイカー 』『007/ユア・アイズ・オンリー』『007/オクトパシー』『007/美しき獲物たち』『007/リビング・デイライツ』『007/消されたライセンス』『007/ゴールデンアイ』『トゥモロー・ネバー・ダイ』『ワールド・イズ・ノット・イナフ』『007 ダイ・アナザー・デイ』『007 カジノ・ロワイヤル』『007 慰めの報酬』『007 スカイフォール』『007 スペクター』『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』『チャイルド・プレイ』『羊たちの沈黙』『ミザリー』『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』『メリーに首ったけ』『レヴェナント : 蘇えりし者』10月3日(木)Amazon Original『ハウス・オブ・スポイルズ 〜魔女の厨房〜』(House Of Spoils/アメリカ)*午後4時から独占配信10月4日(金)Amazon Original『戦慄ダイアリー 〜屋根裏の秘密〜』(El Diario/メキシコ)*午後3時から独占配信10月11日(金)『L.A.コンフィデンシャル』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』10月17日(木)Amazon Original『ラブ・スタック 〜バグった人生で愛に出会う〜』(Love Stuck/タイ)*午前9時から独占配信Amazon Original『マンガー・ブラザーズ』(Brothers/アメリカ)*午後4時から独占配信10月18日(金)『依頼人』『評決のとき』10月25日(金)『ロード・トゥ・パーディション』10月29日(火)『テリファー0』10月31日(木)Amazon Original『アポカリプス Z 〜終末の始まり〜』(Apocalipsis Z: El Principio Del Fin/スペイン)*午前9時から独占配信『名探偵ポアロ:ベネチアの亡霊』Amazon Original『ミーガン・ザ・スタリオン:ポップスターの本音と素顔』(Megan Thee Stallion: In Her Words/アメリカ)*午後4時から独占配信■アニメ映画(日本)10月4日(金)『頭文字 [イニシャル ]D Third Stage』『新劇場版 頭文字 [イニシャル ]D Legend1 -覚醒 -』『新劇場版 頭文字 [イニシャル ]D Legend2 -闘走 -』『新劇場版 頭文字 [イニシャル ]D Legend3 -夢現 -』10月11日(金)『バリバリ伝説 劇場版』10月13日(日)『大雪海のカイナ』■アニメ映画(海外)10月5日(土)『FLY!/フライ!』■テレビドラマ(日本)10月1日( 火)『ザ・トラベルナース』『聖なる怪物たち』『にんげんこわい 2』『ブラックポストマン』『ホリデイラブ』『未解決の女 警視庁文書捜査官(2018)』10月3日(木)『ソロ活女子のススメ4』10月7日(月)「孤独のグルメ 2023大晦日スペシャル 井之頭五郎、南へ逃避行『探さないでください。』 」10月18日(金)『D&D〜医者と刑事の捜査線〜』*見放題最速配信10月20日(日)『東京タワー』10月25日(金)Amazon Original『龍が如く Beyond the Game〜』*独占配信■テレビドラマ(海外)10月1日(火)『FBI:インターナショナル』シーズン1〜2『SEAL Team/シール・チーム』シーズン5〜6『チャッキー』シーズン 1〜210月2日(水)『CSI: ベガス』シーズン110月4日(金)『HOMELAND/ホームランド』シーズン1〜8『BONES ―骨は語る―』シーズン 1〜1210月8日(火)Amazon Original『ホラーケーキ・ショー』(Killer Cakes/アメリカ)シーズン1*午後4時から独占配信10月10日(木)Amazon Original『シタデル ディアナ』(Citadel: Diana/イタリア)シーズン1*午前7時から独占配信10月18日(金)Amazon Original『スネーク&ラダー』(Snakes and Ladders/インド)シーズン1*午前3時半から独占配信Amazon Original『ジ・オフィス:オーストラリア』(The Office/オーストラリア)シーズン1*午後11時から独占配信Amazon Original『デビルズ・アワー 〜3時33分〜』(The Devil's Hour/イギリス)シーズン2*午前8時から独占配信■テレビドラマ(韓国)10月1日(火)『キム秘書はいったい、なぜ ?』『他人は地獄だ』『トラップ 〜最も残酷な愛〜』『謗法〜運命を変える方法〜』『恋愛ワードを入力してください〜 Search WWW〜』10月2日(水)『彼女の私生活』10月9日(水)『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』10月10日(木)『ウォッチャー 不正捜査官たちの真実』10月11日(金)『自白』『愛のあとにくるもの』 *独占配信10月12日(土)『彼はサイコメトラー -He is Psychometric-』10月15日(火)『悪魔がお前の名前を呼ぶ時』『ホテルデルーナ』10月16日(水)『花様年華〜君といた季節〜』『ザ・プロファイラー〜見た通りに話せ〜』10月17日(木)『ボーイフ レンド』10月19日(土)『キューピッドな猫 』■テレビアニメ(日本)10月1日(火)『異修羅』『OVA「エリアル」』10月2日(水)『アクロトリップ』『甘神さんちの縁結び』*見放題最速配信10月 3日(木)『きのこいぬ』*見放題最速配信『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』『嘆きの亡霊は引退したい』10月4日(金)『アオのハコ』『結婚するって、本当ですか』『ダンダダン』『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚 京都動乱』*見放題最速配信10月5日(土)『株式会社マジルミエ』*見放題最速配信『合コンに行ったら女がいなかった話』『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP』『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』『齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定』『齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定 Season2』『 Re:ゼロから始める異世界生活』3rd season10月6日(日)『時空の隙』*午後6時から配信『妻、小学生になる。』『BLEACH千年血戦篇 -相剋譚 -』『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』『魔法少女リリカルなのは 20周年記念セレクション』『モブ皇帝〜平凡をむさぼる僕が多元宇宙の支配者に選ばれたので、世界を救ってみた〜』*午後6時から配信『歴史に残る悪女になるぞ』10月7日(月)『MFゴースト』 2nd Season *見放題最速配信『鴨乃橋ロンの禁断推理』2nd Season『ぷにるはかわいいスライム』『来世は他人がいい』*見放題最速配信10月8日(火)『青の祓魔師 雪ノ果篇』『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン 』『ネガポジアングラー』『魔法使いになれなかった女の子の話』10月9日(水)『七つの大罪 黙示録の四騎士(第2期)』*午後5時10分から配信10月10日(木)『星降る王国のニナ』『妖怪学校の先生はじめました!』10月11日(金)『君は冥土様。』10月12日(土)『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか II』『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか III』『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか IV』『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか V 豊穣の女神篇』『ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝』『凍牌〜裏レート麻雀闘牌録〜』『ハイガクラ』10月13日(日)『シャングリラ・フロンティア』2nd Season10月14日(月)『やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中』『ねこに転生したおじさん』*午後2時から配信10月15日(火)『さようなら竜生、こんにちは人生』10月18日(金)『ありふれた職業で世界最強 Season 1』『ありふれた職業で世界最強 Season 2』『ありふれた職業で世界最強 Season 3』『魔王 2099』10月23日(水)『青のミブロ』■テレビアニメ(海外)10月3日(木)Amazon Original『ヴォクス・マキナの伝説』( Legend Of Vox Machina/アメリカ)シーズン3*午後4時から独占配信『百妖譜 第2期』(中国)■ドキュメンタリー(海外)10月22日(火)Amazon Original『ゲーム・ゼブン 〜スポーツ史に残る決戦〜』(Game 7/アメリカ)シーズン1*午後4時から独占配信10月31日(木)Amazon Original『ザ・マネーゲーム 〜稼ぐ学生アスリートたち〜』(The Money Game/アメリカ)シーズン1*午後4時から独占配信■バラエティー(日本)10月7日(月)『Kentaro Fujii’s KILLAH KUTS(藤井健太郎 の キラーカッツ)』*独占配信10月28日(月)『IMP. のびしろ Room』*独占配信10月31日(木)Amazon Original『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ シーズン1*午後6時から独占配信■バラエティー(海外)10月16日(水)Amazon Original『クイズ!あなたは有名人より賢いの?』(Are You Smarter Than A Celebrity/アメリカ)シーズン1*午後4時から独占配信10月24日(木)Amazon Original『パスタ・クイーン 〜至福のレシピ〜』(The Pasta Queen/アメリカ)シーズン1*午後4時から独占配信■スポーツ(日本)10月 13日(日)、14日(月・祝)『Prime Video Boxing 10』*独占ライブ配信10月25日(金)『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジ Vol.4』*見放題独占配信