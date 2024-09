プレミアリーグ第5節で、2-2のドローを演じたマンチェスター・シティとアーセナル。1人少なくなったアーセナルは後半まるまる守備固めに徹するという策に出たが、試合中の時間稼ぎなどで批判も噴出。劇的な同点弾が決まった直後にアーリング・ハーランドがガブリエウ・マガリャンイスの頭にボールをぶつけ挑発したことが騒ぎになったり、試合後にベルナルド・シウバがアーセナルの戦い方にもの申すなど、大荒れとなった。





