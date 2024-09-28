「timelesz project」2次審査通過者36人一挙公開 元ジュニア・バックダンサー・「日プ」出身者らが3次審査へ【プロフィール】
【モデルプレス＝2024/09/28】新メンバーを募集しているtimelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」episode02が、9月27日22時からNetflixにて世界独占配信される。
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episode02では、「出会いーPart2ー」として、19,822人の中から選ばれた約350人と直接対面。2次審査後半の模様が配信された。
合格者は、同グループのバックダンサーを務めた経験もある永井陸や、ABEMAの高校生による青春恋愛番組の「今日、好きになりました。」に参加していた神谷育利、日本のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズに出演していた岩崎琉斗、西山智樹、元ジュニアの齋藤崇太らが3次審査へと進む。
・浅井乃我（あさい・のあ）
生年月日：2007年2月5日
出身地：アメリカ
・安部亮輔（あべ・りょうすけ）
生年月日：1998年1月19日
出身地：福岡県
・池田俊隼都（いけだ・しゅんと）
生年月日：2005年2月18日
出身地：埼玉県
・井手敦紀（いで・あつき）
生年月日：2001年12月19日
出身地：岡山県
・猪俣周杜（いのまた・しゅうと）
生年月日：2001年8月17日
出身地：茨城県
・岩崎琉斗（いわさき・りゅうと）
生年月日：2000年10月6日
出身地：愛知県
・上野凌大（うえの・りょうた）
生年月日：1996年2月5日
出身地：京都府
・大上由宇（おおかみ・ゆう）
生年月日：2000年6月16日
出身地：愛知県
・加賀谷桜汰（かがや・おうた）
生年月日：2004年5月7日
出身地：北海道
・神谷育利（かみや・いくと）
生年月日：2004年1月8日
出身地：愛知県
・川村歩士（かわむら・あゆと）
生年月日：2003年6月13日
出身地：三重県
・北林楓（きたばやし・かえで）
生年月日：1999年10月27日
出身地：沖縄県
・齊藤崇太（さいとう・そうた）
生年月日：1997年9月2日
出身地：群馬県
・佐野空波（さの・くうは）
生年月日：2004年9月22日
出身地：静岡県
・佐野雄河（さの・ゆうが）
生年月日：2001年12月6日
出身地：東京都
・ 鹿野倖巧（しかの・こうた）
生年月日：2004年6月13日
出身地：鹿児島県
・篠塚大輝（しのづか・たいき）
生年月日：2002年7月9日
出身地：大阪府
・助川壮太（すけがわ・そうた）
生年月日：2006年2月19日
出身地：神奈川県
・鈴木凌（すずき・りょう）
生年月日：1998年12月22日
出身地：東京都
・高橋良彰（たかはし・よしあき）
生年月日：1998年9月3日
出身地：東京都
・高山大輝（たかやま・ひろき）
生年月日：2001年11月23日
出身地：沖縄県
・堤良維（つつみ・らい）
生年月日：2003年1月4日
出身地：福岡県
・永井陸（ながい・りく）
生年月日：1997年6月10日
出身地：山梨県
・西山智樹（にしやま・ともき）
生年月日：2000年2月23日
出身地：東京都
・沼田和毅（ぬまた・かずき）
生年月日：1997年10月31日
出身地：佐賀県
・橋本将生（はしもと・まさき）
生年月日：1999年100月17日
出身地：神奈川県
・浜川路己（はまがわ・ろい）
生年月日：2006年1月3日
出身地：沖縄県
・日野健太（ひの・けんた）
生年月日：1994年10月24日
出身地：愛媛県
・本田大夢（ほんだ・ひろむ）
生年月日：2000年7月10日
出身地：神奈川県
・真家匠（まいえ・たくみ）
生年月日：1996年11月2日
出身地：茨城県
・前田大将（まえだ・たいしょう）
生年月日：1995年9月16日
出身地：神奈川県
・前田大輔（まえだ・だいすけ）
生年月日：2000年8月30日
出身地：富山県
・松田和季（まつだ・かずき）
生年月日：2004年1月15日
出身地：神奈川県
・松田太雅（まつだ・たいが）
生年月日：2004年1月27日
出身地：愛知県
・矢崎佑太郎（やざき・ゆうたろう）
生年月日：1995年5月16日
出身地：神奈川県
・山根航海（やまね・わたる）
生年月日：2001年10月5日
出身地：山口県
（modelpress編集部）
情報：「timelesz project」公式サイト
https://timelesz-project.com
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◆「timelesz project -AUDITION-」2次審査通過者発表
episode02では、「出会いーPart2ー」として、19,822人の中から選ばれた約350人と直接対面。2次審査後半の模様が配信された。
◆「timelesz project -AUDITION-」2次審査通過者一覧
・浅井乃我（あさい・のあ）
生年月日：2007年2月5日
出身地：アメリカ
・安部亮輔（あべ・りょうすけ）
生年月日：1998年1月19日
出身地：福岡県
・池田俊隼都（いけだ・しゅんと）
生年月日：2005年2月18日
出身地：埼玉県
・井手敦紀（いで・あつき）
生年月日：2001年12月19日
出身地：岡山県
・猪俣周杜（いのまた・しゅうと）
生年月日：2001年8月17日
出身地：茨城県
・岩崎琉斗（いわさき・りゅうと）
生年月日：2000年10月6日
出身地：愛知県
・上野凌大（うえの・りょうた）
生年月日：1996年2月5日
出身地：京都府
・大上由宇（おおかみ・ゆう）
生年月日：2000年6月16日
出身地：愛知県
・加賀谷桜汰（かがや・おうた）
生年月日：2004年5月7日
出身地：北海道
・神谷育利（かみや・いくと）
生年月日：2004年1月8日
出身地：愛知県
・川村歩士（かわむら・あゆと）
生年月日：2003年6月13日
出身地：三重県
・北林楓（きたばやし・かえで）
生年月日：1999年10月27日
出身地：沖縄県
・齊藤崇太（さいとう・そうた）
生年月日：1997年9月2日
出身地：群馬県
・佐野空波（さの・くうは）
生年月日：2004年9月22日
出身地：静岡県
・佐野雄河（さの・ゆうが）
生年月日：2001年12月6日
出身地：東京都
・ 鹿野倖巧（しかの・こうた）
生年月日：2004年6月13日
出身地：鹿児島県
・篠塚大輝（しのづか・たいき）
生年月日：2002年7月9日
出身地：大阪府
・助川壮太（すけがわ・そうた）
生年月日：2006年2月19日
出身地：神奈川県
・鈴木凌（すずき・りょう）
生年月日：1998年12月22日
出身地：東京都
・高橋良彰（たかはし・よしあき）
生年月日：1998年9月3日
出身地：東京都
・高山大輝（たかやま・ひろき）
生年月日：2001年11月23日
出身地：沖縄県
・堤良維（つつみ・らい）
生年月日：2003年1月4日
出身地：福岡県
・永井陸（ながい・りく）
生年月日：1997年6月10日
出身地：山梨県
・西山智樹（にしやま・ともき）
生年月日：2000年2月23日
出身地：東京都
・沼田和毅（ぬまた・かずき）
生年月日：1997年10月31日
出身地：佐賀県
・橋本将生（はしもと・まさき）
生年月日：1999年100月17日
出身地：神奈川県
・浜川路己（はまがわ・ろい）
生年月日：2006年1月3日
出身地：沖縄県
・日野健太（ひの・けんた）
生年月日：1994年10月24日
出身地：愛媛県
・本田大夢（ほんだ・ひろむ）
生年月日：2000年7月10日
出身地：神奈川県
・真家匠（まいえ・たくみ）
生年月日：1996年11月2日
出身地：茨城県
・前田大将（まえだ・たいしょう）
生年月日：1995年9月16日
出身地：神奈川県
・前田大輔（まえだ・だいすけ）
生年月日：2000年8月30日
出身地：富山県
・松田和季（まつだ・かずき）
生年月日：2004年1月15日
出身地：神奈川県
・松田太雅（まつだ・たいが）
生年月日：2004年1月27日
出身地：愛知県
・矢崎佑太郎（やざき・ゆうたろう）
生年月日：1995年5月16日
出身地：神奈川県
・山根航海（やまね・わたる）
生年月日：2001年10月5日
出身地：山口県
（modelpress編集部）
情報：「timelesz project」公式サイト
https://timelesz-project.com
【Not Sponsored 記事】