28日、中山競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1600m・15頭)は、中団追走から直線で各馬を差し切った佐々木大輔騎手騎乗の4番人気クレオズニードル(牝2、美浦・和田勇介厩舎)が、好位から脚を伸ばした3番人気ニシノエピカリ(牝2、美浦・手塚貴久厩舎)に1.3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分36秒0(良)。

さらにハナ差の3着に1番人気アビッサルスター(牝2、美浦・堀宣行厩舎)が入った。なお、2番人気オブシディアーナ(牝2、美浦・国枝栄厩舎)は14着に終わった。

勝ったクレオズニードルは、父ファインニードル、母アーキオロジー、その父Seeking the Goldという血統。半兄に2013年の朝日チャレンジCを制したアルキメデスがいる。

【勝ち馬プロフィール】

◆クレオズニードル(牝2)

騎手:佐々木大輔

厩舎:美浦・和田勇介

父:ファインニードル

母:アーキオロジー

母の父:Seeking the Gold

馬主:ゴドルフィン

生産者:ダーレー・ジャパン・ファーム

【全着順】

1着 クレオズニードル 4人気

2着 ニシノエピカリ 3人気

3着 アビッサルスター 1人気

4着 ヒタムキ 7人気

5着 カリーン 6人気

6着 マイホームヒロイン 13人気

7着 ルージュフレイヤ 5人気

8着 エイシンマクルーベ 14人気

9着 ファイヤーボート 10人気

10着 ステレオプシス 12人気

11着 ロングトーン 9人気

12着 コスモサンブライト 11人気

13着 サトノエバー 8人気

14着 オブシディアーナ 2人気

15着 アイシュウデイト 15人気

競走除外 マオノクラッシュ