SUPER BEAVER、3日連続でライブ映像を公開！初日はZepp Shinjukuこけら落とし公演より「ひたむき」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■2日目は、[NOiD]10周年記念ライブから「らしさ」、3日目は同公演から「突破口」のライブ映像を公開!

SUPER BEAVERが2023年~2024年にかけて開催した、これまで映像商品化されていないライブ映像3本収録した映像作品集『LIVE VIDEO 6.5 Tokai No Rakuda Special in “2023-2024”』を10月2日にリリース。

本作のリリースに先がけて、9月28日から3日間連続でこの作品に収録されているライブ映像がSUPER BEAVERオフィシャルYouTubeチャンネルにて先行公開される。

9月28日20時には、2023年4月17日に行われたZepp Shinjuku (TOKYO)こけら落とし公演から「ひたむき」のライブ映像が公開。9月29日と9月30日は、2023年10月6日にZepp Haneda (TOKYO)にて行われた[NOiD]10周年記念ライブからそれぞれ「らしさ」「突破口」が20時に公開される。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

Blu-ray&DVD『LIVE VIDEO 6.5 Tokai No Rakuda Special in “2023-2024”』

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com