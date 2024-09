ジューダス・プリーストが、1974年にリリースしたデビュー・アルバム『ロッカ・ローラ』が、発売50周年を記念して、リミックス&リマスターを施して11月20日(水)に再登場する。1974年当時、ロブ・ハルフォード(ヴォーカル)、グレン・ティプトン(ギター)、イアン・ヒル(ベース)、K.K.ダウニング(ギター)、そしてジョン・ヒンチ(ドラムス)という20代の若きミュージシャン5人組のグループにすぎなかった彼らは資金が限られていたため、費用のかからない夜間の時間帯にスタジオでレコーディングを行なった。ブラック・サバスをプロデュースしたロジャー・ベインの指導の下、このレコーディング・セッションを経て、デビュー・アルバム『ロッカ・ローラ』は誕生した。

リリース情報







『ROCKA ROLLA / ロッカ・ローラ』発売日:2024年11月20日(水)形態:CD(※ワールドワイドで紙ジャケット使用)1. One For The Road / ワン・フォー・ザ・ロード2. Rocka Rolla / ロッカ・ローラ3. Winter / ウィンター4. Deep Freeze / ディープ・フリーズ5. Winter Retreat / ウィンター・リトリート6. Cheater / チーター7. Never Satisfied / ネヴァー・サティスファイド8. Run Of The Mill / ラン・オブ・ザ・ミル9. Dying To Meet You / ダイイング・トゥ・ミート・ユー10. Caviar And Meths / キャビア・アンド・メス