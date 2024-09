壁一面に描かれた「餓狼伝説 City of the Wolves」のビジュアル

2024年9月26日から29日(日)の4日間、千葉県・幕張メッセで開催中の「東京ゲームショウ2024」(以下、TGS2024)。さまざまなゲームメーカーの最新タイトルの情報解禁をはじめ、話題作の試遊出展や開発陣によるトークステージなども実施され、見どころ満載の同イベントに、対戦格闘ゲームを愛するユーチューバー・修行僧さんが突撃取材を実施!気になったブースをリポート形式で紹介する。

オリジナルデザインのドリンクもあり

「餓狼伝説 City of the Wolves」エリア

SNKブースに到着

試遊しようとした矢先、「ストリートファイター」シリーズのキャミィが乱入!

対戦プレイを楽しむ修行僧さんとキャミィ(ひろと ひろさん)

『餓狼伝説』シリーズを代表する人気キャラ・不知火舞

爽快感のあるコンボが魅力

修行僧さんが「思い入れのあるキャラ」と話したテリー・ボガード

テリー・ボガードの代表的な必殺技「バーンナックル」

今回、修行僧さんが訪れたのはSNKブース。同社が誇る人気格闘ゲームの26年ぶりとなるシリーズ最新作「餓狼伝説 City of the Wolves」(以下、「餓狼伝説CotW」)を先行プレイできる……ということで、到着早々、意気揚々と試遊コーナーに乗り込むことに。席に案内され、さっそくプレイの準備を始める修行僧さん。そこになんと、作品の枠を超え、「ストリートファイター」シリーズのキャミィが乱入!こちらのキャミィに扮するのは、コスプレイヤーとしても活躍する新人声優のひろと ひろさん。修行僧さんとは国内最大規模の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2024 presented by ROHTO」で出会って以来、すっかり意気投合した仲で、彼女も「餓狼伝説CotW」を試遊しに来たところ、偶然、修行僧さんの姿を見かけて挨拶に来てくれたのだ。■【ケン&春麗が参戦!】餓狼伝説CotW ×ストリートファイター「ストリートファイター6」に「餓狼伝説」シリーズのテリー・ボガードと不知火舞が参戦。そして「餓狼伝説CotW」に「ストリートファイター」シリーズのケンと春麗が参戦と、ゲーム内でも作品の枠を超えた共演が続々と実現しているので、キャミィがSNKブースで試遊を楽しむのもアリといえばアリ……なのだろう。「対戦格闘ゲームの魅力を味わいたいなら、やっぱり対戦プレイがいちばん!」ということで、さっそく二人で対戦することに。今回試遊可能な5人のキャラクターのうち、修行僧さんはテリーを、ひろと ひろさんは不知火舞やロック・ハワードを選択し、時間いっぱい、熱い駆け引きを楽しんでいた。試遊後、修行僧さんにプレイした感想を聞いたところ、以下のように話してくれた。【修行僧】今回はスタッフの方にコンボを教えてもらいながらのプレイだったんですけど、うまく繋がったときは爽快ですね。超必殺技から超必殺技に繋げることもできて、すべてヒットしたときはめちゃくちゃ気持ちよかったです。それと本作は、単純にキャラクターがかっこいい!テリーもロックもいい感じに大人になっていて、動いているのを見ているだけでも楽しめます。ここにDLCキャラクターとして「ストリートファイター6」のケンと春麗も参戦することが発表されているので、「餓狼伝説CotW」のシステムと「スト6」のキャラがどのような融合を見せてくれるのか……という点にも期待が高まります!取材・文=ソムタム田井