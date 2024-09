堂珍嘉邦

堂珍嘉邦(CHEMISTRY)が、11月9日と10日に日本橋三井ホールで開催するバースデーワンマンライブ『堂珍嘉邦 LIVE 2024“Now What Can I see ? 〜Drunk Garden〜” 』の一般発売がスタートした。併せてYoutube公式チャンネルでトレーラー映像も公開された。

【動画】『堂珍嘉邦 LIVE 2024“Now What Can I see ? 〜Drunk Garden〜” 』トレーラー映像

堂珍嘉邦が、11月9日と10日に日本橋三井ホールで開催するバースデーワンマンライブ『堂珍嘉邦 LIVE 2024“Now What Can I see ? 〜Drunk Garden〜” 』のバンドメンバーには、バンマス&キーボード:Dr.kyOn ギター:木暮晋也(HICKSVILLE)ベース:関谷友貴(TRI4TH)パーカッション&ドラム:山下あすかバッキングヴォーカル:真城めぐみ(HICKSVILLE)ヴァイオリン&ヴィオラ:谷崎舞チェロ:吉良都という三井公演では初の布陣となる。

シングル「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」ライブアルバム『堂珍嘉邦 LIVE 2024 ”Billboard LIVE” at OSAKA』リリース後となるライブは、ストリングスを加え、更なる彩りを感じさせる内容となりそうだ。

現在、CHEMISTRYとして『DIRECT』ツアーの真最中の堂珍嘉邦。12月にはオフィシャルファンクラブ“Drunkboat”向けのイベントも準備中との事。またライフワークとして出演してきた『LIVE in the DARK』も来年の開催予定はないということも発表。12月の福岡・東京の4公演が決定している。■作品情報【CD】「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」 https://UZU.lnk.to/00003 【CD通常盤+Blu-ray】「BETWEEN SLEEP AND AWAKE (初回生産限定盤) 」 https://UZU.lnk.to/00004 【CD+Blu-ray】『堂珍嘉邦 LIVE 2024 ”Billboard LIVE” at OSAKA』 https://UZU.lnk.to/00005■ライブ情報『堂珍嘉邦 LIVE 2024“Now What Can I see ? 〜Drunk Garden〜” 』2024年11月9日(土) 日本橋三井ホール 16:30 開場 / 17:30 開演 2024年11月10日(日) 日本橋三井ホール 15:30 開場 / 16:30 開演 指定席 7500円(税込) ※ご入場時、別途ドリンク代が必要です ※未就学児入場不可 ※再入場不可※公演会場内の映像・写真が公開される場合があります チケット発売中

https://eplus.jp/sf/word/0000050597#【info】DISK GARAGE 『堂珍嘉邦 LIVE in the DARK tour 2024 -AMANOGAWA-』2024年12月21日(土) 福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム) 2Stage2024年12月23日(月) コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R) 2Stage【info】https://planetarium.konicaminolta.jp/livedark/dochin2024_xmas/■イベント情報『ミュージックフェス バイ マリオット ボンヴォイイン W大阪』キーボード:上田壮一 / 清野雄翔2024年10月26日(土) 19:00〜24:00(堂珍嘉邦は19:50〜20:30出演予定)【WEB予約】スタンディング https://www.tablecheck.com/shops/w-osaka-living-room/reserve?menu_items[]=66dec170a2a13c99597c41efVIP席https://www.tablecheck.com/shops/w-osaka-living-room/reserve?menu_items[]=66dec228ac1ce4ffa60b2f4d『Precious Dream Night 〜堂珍嘉邦 × 森崎ウィン with LEN』2024年11月1日(金) 東京都 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール出演:堂珍嘉邦、森崎ウィン、LEN演奏:プレシャス・ドリーム・バンド(音楽監督:園田 涼)【info】JPMA http://www.jpma-jazz.or.jp/■CHEMISTRY公演情報CHEMISTRY ホールツアー2024 『DIRECT』(全9公演)2024年9月23日(月) 宮城県 東京エレクトロンホール宮城(終了)2024年9月28日(土) 千葉県 森のホール21 大ホール2024年9月29日(日) 大阪府 箕面市立文化芸能劇場 大ホール2024年10月4日(金) 福岡県 THE STEEL HOUSE 北九州ソレイユホール2024年10月5日(土) 大分県 宇佐文化会館・ウサノピア2024年10月11日(金) 東京都 EX THEATER ROPPONGI2024年10月12日(土) 東京都 EX THEATER ROPPONGI2024年10月/14日(月) 京都府 宇治市文化センター 大ホール2024年10月20日(日) 愛知県 一宮市民会館堂珍嘉邦オフィシャルサイト https://dohchin.com/CHEMISTRYオフィシャルサイト https://chemistry-official.net/