JC¤Ç°úÂà¤Î¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¥í¥À¥ó¡¡ÉðË¤Ï°úÂàÈ¯É½2ÆüÁ°¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÂÐÌÌ
¡¡23Ç¯¤Î±Ñ°¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤äBC¥¿¡¼¥Õ¤Ê¤ÉG16¾¡¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¥í¥À¥ó¡Ê²´4¡áA¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Ê11·î24Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥¯¡¼¥ë¥â¥¢¥¹¥¿¥Ã¥É¤Ç¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£27Æü¤Ë¥¯¡¼¥ë¥â¥¢¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¼çÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÉðË¤¬28Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢½µÃæ¤Ë³®ÀûÌç¾Þ¡Ê10·î6Æü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥¢¥ë¥ê¥Õ¥¡¡¼¡Ê²´4¡áJ¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¤¿¤á¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢°È¾å¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¥í¥À¥ó¤Ë¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö±¹¼Ë¤ÎÇÏË¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤Î»Ò¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¥¨¥¤¥À¥ó¡Ê¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ë¤ÏÂÎ¤Ï460¥¥í¤°¤é¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç³Ê¹¥¤¤¤¤ÇÏ¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ë»²Àï¤¹¤ë°È¾å¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¼Ö¤ÇÊ»Áö¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤°¤é¤¤¥Ð¥ê¥Ð¥ê¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥¢¥ë¥ê¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Æ¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¤¤¤´¶¿¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£