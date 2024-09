【メガホビEXPO2024 Past to the Future】日時:9月28日11時~18時(17時45分 最終入場)会場:AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原入場料:無料

アリスグリントは、9月28日に秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて、フィギュア「パーミャチ・メルクーリヤ(水星からスキをチョコにこめて)」の原型を展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて本製品を展示しており、猫の手のような手袋をしたパーミャチ・メルクーリヤが横たわっている姿を確認することができる。

また本ブースでは、先日予約が開始されたばかりのフィギュア「魔法少女にあこがれて マジアマゼンタ」のデコマスも展示している。実物を確認できるチャンスなので、気になる人はこれを機に合わせてチェックしておこう。

「パーミャチ・メルクーリヤ(水星からスキをチョコにこめて)」

「魔法少女にあこがれて マジアマゼンタ」

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)小野中彰大・竹書房/魔法少女にあこがれて製作委員会