【メガホビEXPO2024 Past to the Future】日時:9月28日11時~18時(17時45分 最終入場)会場:AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原入場料:無料

キューズQは9月28日より秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて、「姫柊雪菜 バニーガールStyle」など新製品を発表した。

この他「その着せ替え人形は恋をする」より「乾 紗寿叶 Tシャツ版」、neco氏によるキャラクター「HEXE」、「化物語」より「羽川 翼」などを展示している。

(C)2019 三雲岳斗/KADOKAWA/PROJECT STB OVA

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会

(C)neco

(C)西尾維新・大暮維人/講談社

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar. Inc. All Rights Reserved.

(C)SEGA

(C)2005 NITRO ORIGIN