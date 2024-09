【メガホビEXPO2024 Past to the Future】日時:9月28日11時~18時(17時45分 最終入場)会場:AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原入場料:無料

サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、9月28日に秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて、多数フィギュアを展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて、スマホゲーム「ブルーアーカイブ」よりもう一人の「シッテムの箱」のシステム管理者「プラナ」のフィギュア原型を展示しているほか、スマホゲーム「アズールレーン」より「アーガス」のデコマス、アニメ「ハイスクールD×D」より「リアス・グレモリー レースクイーンVer.」のフィギュア原型を展示している。

また「プラナ」の展示に合わせ、「アロナ」のフィギュアや、先日予約が開始されたばかりの「NIYA 水着Ver.」のフィギュアも展示している。

「ブルーアーカイブ プラナ」

「ブルーアーカイブ アロナ」

「アズールレーン アーガス」

「ハイスクールD×D リアス・グレモリー レースクイーンVer.」

「NIYA 水着Ver.」

