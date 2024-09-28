スクート、EXPO出展記念でセール 片道17,200円から
スクートは、東南アジア路線でセールを、9月26日午前10時から10月1日まで開催する。
設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は2025年1月12日から3月20日まで、路線により対象外期間も設定されている。
・東京/成田発着
シンガポール（17,200円／36,500円）、マラッカ・イポー（19,000円）、クアンタン・ジャカルタ・クルタジャティ・スラバヤ（19,500円）、クアラルンプール（19,800円／44,000円）、ペナン・ランカウイ（19,800円）、デンパサール・ロンボク・マナド（20,500円）、パース（30,200円／66,500円）、メルボルン（31,500円／71,500円）、シドニー（32,200円／71,500円）
・大阪/関西発着
シンガポール（17,200円／36,000円）、クアラルンプール（19,500円／40,000円）、マラッカ・ペナン・イポー・ランカウイ・クアンタン・ジャカルタ・クルタジャティ・スラバヤ（19,500円）、デンパサール（21,500円／45,000円）、ロンボク・マナド（21,500円）、パース（28,000円／66,000円）、シドニー・メルボルン（32,000円／72,000円）