【メガホビEXPO2024 Past to the Future】日時:9月28日11時~18時(17時45分 最終入場)会場:AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原入場料:無料

アルターは、9月28日より秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて、「アズールレーン」登場キャラクターをモチーフとした新作スケールフィギュアを公開した。

今回展示されたのは、受注中の「ウルリッヒ・フォン・フッテン」を含む新作フィギュアのデコマス6体と、原型6体の計12点。「ウルリッヒ・フォン・フッテン」を除いて、いずれも発売時期・価格は未定となる。「武蔵」(監修中/製作途中3Dデータ画像)は原型の前段階となる3Dデータ画像が初公開された。

アルター製「アズールレーン」新作フィギュア(デコマス)

「アウグスト・フォン・パーセヴァル 御使い魔女Ver.」(監修中)

「アルジェリー 軽装Ver.」(監修中)

「ウルリッヒ・フォン・フッテン」

「グロリアス とらぶるプラムVer.」(監修中)

「大鳳 下校後の甘い時間Ver.」

「ブレマートン 抱きまくらVer.」(監修中)

アルター製「アズールレーン」新作フィギュア(原型他)

「インプラカブル」(監修中)

「エーギル 鉄血母港のメイドラッヘVer.」(監修中)

「ニューオリンズ アグリコールの夜Ver.」(監修中)

「ニュージャージー」(監修中)

「武蔵」(監修中/製作途中3Dデータ画像)

「レーゲンスブルク 闇龍と光の海岸Ver.」(監修中)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.