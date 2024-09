【メガホビEXPO2024 Past to the Future】日時:9月28日11時~18時(17時45分 最終入場)会場:AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原入場料:無料

コトブキヤは、9月28日に秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて、アニメ作品などの美少女フィギュアを多数展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、アニメ「お兄ちゃんはおしまい!」より緒山みはりと緒山まひろや、アニメ「ガールズバンドクライ」のロックバンド「トゲナシトゲアリ」のメンバー5人、「季節×ボディーアート」をテーマにしたシリーズ「Secret Cute」より「snowdrop」などのフィギュアを展示している。

またVTuberより、「ホロライブプロダクション」に所属する癒月ちょこさんや大空スバルさん、個人勢の兎鞠まりさんのフィギュアも展示しているほか、同社の美少女プラモデルシリーズ「メガミデバイス」より「朱羅 蒼衣 藍」「朱羅 蒼衣 翠」のフィギュアなども展示している。

「お兄ちゃんはおしまい!」

「緒山みはり ニートTシャツver.(仮)」

「緒山まひろ ニートTシャツver.(仮)」

「ガールズバンドクライ」

「安和すばる」

「ルパ」

「井芹 仁菜」

「海老塚 智」

「河原木 桃香」

「Secret Cute」

「snowdrop by みわべさくら」

「ホロライブプロダクション」

「癒月ちょこVer.2(仮称)」

「大空スバルVer.2(仮称)」

「兎鞠まり」

「メガミデバイス」

「朱羅 蒼衣 藍」

「朱羅 蒼衣 翠」

(C) ねことうふ・一迅社/「おにまい」製作委員会

(C)東映アニメーション

(C)みわべさくら (C)Secret Cute

(C) 2016 COVER Corp.

(C)TomariMari

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama