来週の【重要イベント】鉱工業生産、日銀短観、米雇用統計 (9月30日～10月6日)
――――――――――――――――――― 9月30日 (月) ――
◆国内経済
★海外投資家や資産運用会社を招待した「ＪａｐａｎＷｅｅｋｓ（ジャパンウィークス）」を金融庁が主催（～10月4日）
★8月鉱工業生産 (8:50)
・8月商業動態統計 (8:50)
・8月自動車輸出実績 (13:00)
・8月建機出荷額 (13:00)
・8月新設住宅着工件数 (14:00)
・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)
・2年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★中国9月製造業PMI (10:30)
・中国9月サービス業PMI (10:30)
・中国9月財新製造業PMI (10:45)
・中国9月財新サービス業PMI (10:45)
・ドイツ8月小売売上高 (15:00)
・英国4-6月期GDP[確報値] (15:00)
・ドイツ9月消費者物価指数 (21:00)
・米国9月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)
★パウエルFRB議長が全米企業エコノミスト協会の年次会合で講演 (1日2:00)
【海外決算】
[米]カーニバル
―――――――――――――――――――10月 1日 (火) ――
◆国内経済
★8月完全失業率 (8:30)
★8月有効求人倍率 (8:30)
★日銀金融政策決定会合の主な意見（9月19～20日分、8:50）
★日銀短観 (8:50)
・9月新車販売 (14:00)
・9月軽自動車販売 (14:00)
★臨時国会召集、新首相の指名
・児童手当の大幅拡充
・社会保険の適用が拡充
・郵便料金改定
◆国際経済ｅｔｃ
★中国、香港（国慶節、～7日）、韓国、メキシコ市場休場
・ドイツ9月製造業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏9月製造業PMI[確報値] (17:00)
・ユーロ圏9月消費者物価指数 (18:00)
・米国9月製造業PMI[確報値] (22:45)
★米国9月ISM製造業景気指数 (23:00)
・米国8月建設支出 (23:00)
・米国8月JOLTS求人件数 (23:00)
・米大統領選に向けた副大統領候補テレビ討論会
【海外決算】
[米]ナイキ
◆新規上場、市場変更 など
★シマダヤ <250A> ：東証Ｓ上場
★ＥＴＳグループ <253A> ：東証Ｓ上場（テクニカル上場）
★ＡＩフュージョンキャピタルグループ <254A> ：東証Ｓ上場（テクニカル上場）
★ジーエルテクノホールディングス <255A> ：東証Ｓ上場（テクニカル上場）
★飛島ホールディングス <256A> ：東証Ｐ上場（テクニカル上場）
―――――――――――――――――――10月 2日 (水) ――
◆国内経済
・9月マネタリーベース (8:50)
・9月消費動向調査 (14:00)
・「ニンテンドーミュージアム」がオープン（京都府宇治市）
・ファストリ <9983> が9月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:00頃)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国、インド市場休場
・ユーロ圏8月失業率 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国9月ADP雇用統計 (21:15)
・米国石油在庫統計 (23:30)
・ポーランド中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]リーバイ・ストラウス
◆新規上場、市場変更 など
○川口化 <4361> [東証Ｓ] ：名証Ｍ上場 (重複上場)
―――――――――――――――――――10月 3日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・10年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★中国、韓国市場休場
・ドイツ9月サービス業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏9月サービス業PMI[確報値] (17:00)
・ユーロ圏8月生産者物価指数 (18:00)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国9月サービス業PMI[確報値] (22:45)
★米国9月ISM非製造業景気指数 (23:00)
・米国8月製造業新規受注 (23:00)
・米国8月耐久財受注[確報値] (23:00)
【海外決算】
[米]コンステレーションブランズ
―――――――――――――――――――10月 4日 (金) ――
◆国内経済
・9月輸入車販売 (10:30)
・9月車名別新車販売 (11:00)
・証券投資の日
◆国際経済ｅｔｃ
★中国市場休場
★米国9月雇用統計 (21:30)
―――――――――――――――――――10月 5日 (土) ――
特になし
―――――――――――――――――――10月 6日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・ASEAN首脳会議・関連会合 (ラオス、～11日)
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース