【メガホビEXPO2024 Past to the Future】日時:9月28日11時~18時(17時45分 最終入場)会場:AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原入場料:無料

クレーネルは9月28日より秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて新たなスケールフィギュア化商品を発表した。

展示製品は「ウマ娘 プリティーダービー」より「カレンチャン 勝負服Ver.」、「メジロアルダン 勝負服Ver.」など。2025年3月発売予定「シンボリルドルフ 勝負服Ver.」なども展示している。

カレンチャン 1/7スケールフィギュア

メジロアルダン 1/7スケールフィギュア

シンボリルドルフ 1/7スケールフィギュア

ユニコーン 純白なる夢の誓い 1/7スケールフィギュア

シルフィエット 1/7スケールフィギュア

(C) Cygames, Inc.

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅱ」製作委員会