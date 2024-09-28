クレーネル、「ウマ娘」カレンチャン、メジロアルダンなど新作フィギュア原型を展示【#メガホビEXPO】
【メガホビEXPO2024 Past to the Future】
日時：9月28日11時～18時（17時45分 最終入場）
会場：AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原
入場料：無料
(C) Cygames, Inc.
日時：9月28日11時～18時（17時45分 最終入場）
会場：AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原
入場料：無料
クレーネルは9月28日より秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて新たなスケールフィギュア化商品を発表した。
展示製品は「ウマ娘 プリティーダービー」より「カレンチャン 勝負服Ver.」、「メジロアルダン 勝負服Ver.」など。2025年3月発売予定「シンボリルドルフ 勝負服Ver.」なども展示している。
カレンチャン 1/7スケールフィギュア
メジロアルダン 1/7スケールフィギュア
シンボリルドルフ 1/7スケールフィギュア
ユニコーン 純白なる夢の誓い 1/7スケールフィギュア
シルフィエット 1/7スケールフィギュア
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