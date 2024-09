【メガホビEXPO2024 Past to the Future】日時:9月28日11時~18時(17時45分 最終入場)会場:AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原入場料:無料

ホビージャパンのフィギュアブランド「AMAKUNI」は、9月28日に秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて、様々な作品の美少女フィギュアを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」よりアスカやマリや、アニメ「オーバーロード」よりナーベラル・ガンマのバニー姿のフィギュアを展示しているほか、イラストレーター・深井涼介氏の「ARMS NOTE」より水泳部のアネゴちゃん、部長ちゃん、コウハイちゃんのフィギュアを展示している。

その他にも色々な作品のフィギュアが展示され、スマホゲーム「勝利の女神:NIKKE」や、「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」、「ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~」、「大褐色時代」、「小林さんちのメイドラゴン」、「PHANTASY STAR ONLINE 2 es」、「イドラ ファンタシースターサーガ」などの作品から、様々な美少女フィギュアの展示やパネル展示を行なっている。

また美少女以外にも、「遊☆戯☆王 5D’s」より「ジャック・アトラス」や「十六夜アキ」のフィギュアや、「レッド・デーモンズ・ドラゴン」、「灰流うらら」などのモンスターのフィギュアも展示している。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」

式波・アスカ・ラングレー / 真希波・マリ・イラストリアス -Inside the AAA Wunder-(仮称)

「オーバーロード」

ナーベラル・ガンマ【so-bin バニーガールVer. / じゅうあみ バニーガールVer.】

「ARMS NOTE」

「水泳部のアネゴちゃん」

「水泳部の部長ちゃん」

「水泳部のコウハイちゃん」

「勝利の女神:NIKKE」

「アリス スイートホーム」

パネル展示

「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」

「コハル」

「ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~」

「ソフィー・ノイエンミュラー 競泳水着 Ver.」

「大褐色時代」

「サキ」

「小林さんちのメイドラゴン」

「トール 牛柄水着 Ver.」

「PHANTASY STAR ONLINE 2 es」

「ホルシード[サマーバケーション]」

「アフタル[サマーバケーション]」

「イドラ ファンタシースターサーガ」

「ジェネ[サマーイノセント](ニュートラルカオス)」

「遊☆戯☆王 5D’s」

「ジャック・アトラス」

「十六夜アキ」

「レッド・デーモンズ・ドラゴン」

「遊戯王カードゲーム モンスターフィギュアコレクション」

「灰流うらら」

その他

「セイラ」

「あおぎり高校 エトラ」(パネル展示)

