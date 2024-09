【メガホビEXPO2024 Past to the Future】日時:9月28日11時~18時(17時45分 最終入場)会場:AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原入場料:無料

「一ノ瀬 志希 ドルチェ・プエラVer.」

アルターは9月28日より秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて新たなスケールフィギュア化商品を発表した。

展示は「アークナイツ」より「シー」(監修中)、「シュヴァルツ Gala Night Ver.」(監修中)、「W Gala Night Ver.」(監修中)、「勝利の女神:NIKKE」より「ノワール&ブラン Bunny X 777 Ver.」(監修中)など。「アイドルマスター シンデレラガールズ」より「一ノ瀬 志希 ドルチェ・プエラVer.」や「ブルーアーカイブ」より「トキ」なども出展している。

「砂塚 あきら レイヤード・マイ・エッジィVer.」

「トキ」

「トキ(バニーガール) メモリアルロビーVer.」

「ソリュシャン・イプシロン」

「ナーベラル・ガンマ」(監修中)

「志摩 リン with 三輪バイク」

「式波・アスカ・ラングレー パーカーVer.」

「セイバー/千子 村正」(監修中)

「バーサーカー/清少納言」(監修中)

「シュヴァルツ Gala Night Ver.」(監修中)、「W Gala Night Ver.」(監修中)

「イネス Gala Night Ver.」(監修中)

「シー」(監修中)

「ノワール&ブラン Bunny X 777 Ver.」(監修中)

「バイパー:トキシックラビット」

(C)Cygames, Inc.

THE IDOLM@STER TM & Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)NEXON Games Co., Ltd & Yostar Inc. All Rights Reserved.

(C)丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード4製作委員会

(C)あfろ・芳文社/野外活動委員会

(C)カラー

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)HYPERGRYPH (C)Yostar

(C)SHIFT UP Corp.