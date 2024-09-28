アルター、「アークナイツ」、「NIKKE」など新作フィギュアを展示【#メガホビEXPO】
日時：9月28日11時～18時（17時45分 最終入場）
会場：AKIBA_SQUARE、ベルサール秋葉原
入場料：無料
「一ノ瀬 志希 ドルチェ・プエラVer.」
アルターは9月28日より秋葉原で開催の展示会「メガホビEXPO2024 Past to the Future」にて新たなスケールフィギュア化商品を発表した。
展示は「アークナイツ」より「シー」（監修中）、「シュヴァルツ Gala Night Ver.」（監修中）、「W Gala Night Ver.」（監修中）、「勝利の女神:NIKKE」より「ノワール＆ブラン Bunny X 777 Ver.」（監修中）など。「アイドルマスター シンデレラガールズ」より「一ノ瀬 志希 ドルチェ・プエラVer.」や「ブルーアーカイブ」より「トキ」なども出展している。
「一ノ瀬 志希 ドルチェ・プエラVer.」
「砂塚 あきら レイヤード・マイ・エッジィVer.」
「トキ」
「トキ（バニーガール） メモリアルロビーVer.」
「ソリュシャン・イプシロン」
「ナーベラル・ガンマ」（監修中）
「志摩 リン with 三輪バイク」
「式波・アスカ・ラングレー パーカーVer.」
「セイバー／千子 村正」（監修中）
「バーサーカー／清少納言」（監修中）
「シュヴァルツ Gala Night Ver.」（監修中）、「W Gala Night Ver.」（監修中）
「イネス Gala Night Ver.」（監修中）
「シー」（監修中）
「ノワール＆ブラン Bunny X 777 Ver.」（監修中）
「バイパー：トキシックラビット」
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