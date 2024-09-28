¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×ÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡ª¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Î¥ê¡¼¥°Àï7Ï¢¾¡¹×¸¥¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö²æ¡¹¤ÎÆüËÜ¿Í¤À¡×
ÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼éÅÄ¤Ï¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè7Àá¤Î¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¢Àï¤Ç¤âÀèÈ¯¡£»î¹ç¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿31Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥È¥ê¥ó¥³¥ó¤«¤éÄã¤¤¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¼éÅÄ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤¬¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Ï¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë¤«¤éÌµ½ý¤Î7Ï¢¾¡¡£ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤âµÏ¿¤·¤¿¼éÅÄ¤Ë¤Ï¡¢SNS¤Ç¤â¾Î»¿¤¬»¦Åþ¡£¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¡ª¡×¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡¢¡Öº£Ìë¤Ï¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¡×¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÎÆüËÜ¿Í¡×¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤ÎÁ´»î¹ç¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¡ª
¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
WOWOW¤ÇCL¡õEL¤ò´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼éÅÄ¤Ï¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ê¥á¥¤¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè7Àá¤Î¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¢Àï¤Ç¤âÀèÈ¯¡£»î¹ç¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿31Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥È¥ê¥ó¥³¥ó¤«¤éÄã¤¤¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¼éÅÄ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤¬¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤âµÏ¿¤·¤¿¼éÅÄ¤Ë¤Ï¡¢SNS¤Ç¤â¾Î»¿¤¬»¦Åþ¡£¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¡ª¡×¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡¢¡Öº£Ìë¤Ï¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¡×¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÎÆüËÜ¿Í¡×¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤ÎÁ´»î¹ç¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¡ª
¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
WOWOW¤ÇCL¡õEL¤ò´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é