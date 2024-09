柿の葉や米発酵液を配合！マックス／近畿大学「やまとcosmetic米発酵液配合美容マスク つつまし顔ver」

マックスと近畿大学は、産学連携でデザインを共同制作した奈良のご当地コスメ「やまとcosmetic米発酵液配合美容マスク つつまし顔ver」を、2024年9月27日(金)より奈良県内のお土産店やホテル売店、東京都内の奈良県アンテナショップ、インターネットで発売します。

マックス/近畿大学「やまとcosmetic米発酵液配合美容マスク つつまし顔ver」

本件は、マックスが奈良の観光市場の活性化を目的として奈良県、近畿大学農学部と共同で研究を行い、奈良の特産品である柿の葉や日本酒などを美容成分として配合したご当地コスメとして生み出された「やまとcosmeticシリーズ(2019年2月発売)」の中で、一番人気である米発酵液配合美容マスクの第3弾です。

近畿大学経営学部商学科 金 相俊教授のゼミで観光マーケティングや旅行産業論を専攻する学生と、マスクやパッケージのデザイン、商品PRに取り組みました。

<奈良県産の配合成分>

パッケージ(共同制作)

配合成分の日本酒「大峰山(藤村酒造)」

<学生が商品撮影のモデルにも挑戦>

モデル撮影

■商品概要

やまとcosmetic米発酵液配合美容マスク つつまし顔verは、マスクを装着すると奈良の仏様のようなつつましい顔(遠慮深い態度、しとやかな顔)になれるユニークなデザインであると共に、美容成分として奈良県天理市の柿の葉(石井物産)から抽出したエキスや奈良県吉野郡の酒蔵(藤村酒造)の日本酒「大峰山」を米発酵液として配合し、お肌をしっとり潤します。

今回のマスクやパッケージデザインでは、近畿大学経営学部商学科の金 相俊教授のゼミ学生と共に観光市場やお客様の購入心理の分析を行い、モチーフとなる奈良の仏様の選考や色見、デザイン構成の決定を共同で行いました。

■産学連携の背景

マックスは創業119年(明治38年創業)の長寿企業として、これからも社会に必要とされる存在であり続けるために、“社会課題の解決の一助”が付加価値となるような化粧品の開発を目指しています。

その一つが、産学官民連携で取り組み、生み出された奈良のご当地コスメ「やまとcosmeticシリーズ(2019年2月上市)」で、奈良を代表する農産物等の美容成分を複数配合することで、コスメで美しくなっていただくだけでなく、奈良の観光産業の活性化や、県産品にも興味をもっていただくことを目的としています。

この活動が2020年に総務省から「産学官による地域活性化の先行的な好事例」として選出されたことから、同年より同社のSDGsの一環(若い世代への教育と、やまとコスメの活動のPRによる地域活性)で、「ご当地コスメによる地域活性マーケティング事例」をテーマとした講義を関西圏の大学から請け負っていたところ、2022年に大阪府からの紹介で近畿大学経営学部商学科の金教授より講義開催の依頼を受け、同年7月に実施しました。

その際、“観光産業から地方創生”という金教授とマックスの目指す思いが合致したことから、2023年の春より金教授のゼミ活動の一つとして、やまとcosmeticのマーケティングを協業することになり、2024年1月には「やまとcosmetic柿の葉配合ハンドジェルクリーム」を発売。

更にその後も金 相俊ゼミとの連携を続けていく中で、今回の新商品開発への取り組みを行うこととなりました。

■近畿大学経営学部・金 相俊ゼミの概要

日本の各地域・地方がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続可能な社会をかたちづくること、そして魅力あふれる地方のあり方を築くこと、いわゆる「地方創生」の視点から観光ビジネスのメカニズムを解明していきます。

主な活動として、地方自治体や企業の協力を得て行う、観光や地方と関連する新商品の開発、観光資源・コンテンツの開発、旅行商品の企画のほか、地域を売り込むためのマーケティング活動を行っています。

フィールドワークの多くは課題解決型が中心となり、個人の知を組織の知へ発展させるための研究に取り組んでいます。

2024年度は、本件の「観光プロモーショングループ」の他に、「地域活性化グループ」「旅行商品開発グループ」「地産商品開発グループ」の4つのグループに分かれてゼミ活動を行っています。

■発売概要

発売日:2024年9月27日(金)

価格 :550円(税込)

販路 :(1)奈良県内のお土産店やホテル売店

GOTO-CHI奈良店(近鉄奈良駅)、奈良のうまいものプラザ(JR奈良駅)、

奈良ホテル(奈良市)、奈良銘品館 奈良公園バスターミナル店(奈良市)、

ホテルアジール奈良(奈良市)、和空 法隆寺(斑鳩町)、等

(2)奈良県アンテナショップ

奈良まほろば館(東京)

(3)インターネット

マックス直営ショップ

