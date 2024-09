企業数最多は日産自動車！リスクモンスターチャイナ「中国の日系自動車製造業について」

リスクモンスターチャイナは、利墨リスモン調べ「中国の日系自動車製造業について」を発表しました。

リスクモンスターチャイナ「中国の日系自動車製造業について」

リスクモンスターチャイナは、利墨リスモン調べ「中国の日系自動車製造業について」を発表。

“利墨リスモン調べ”は、リスクモンスターチャイナが独自に収集した中国の日系企業データベースや業界情報を基に、調査・分析を行ったレポートです。

今回は、2023年3月時点で開示されていた中国全土の法人登記情報の、日本企業出資の中国企業及びグループ企業27,968社のうち、自動車製造業に分類される726社を対象に調査を実施しました。

今回の「中国における日系自動車製造業の市場動向」では、中国に進出している日系自動車製造業について、親会社ごとの企業数、地域別社数、企業数の推移など、多方面から調査、分析しています。

日系の自動車製造業企業に対して、日本の親会社と紐付け、企業数をもとにランキングを作成したところ、1位が日産自動車(企業数28社)、2位が住友電気工業(同20社)、3位がデンソー(同17社)という結果になりました。

(表1)

※日本企業売上高については最新情報を取得し紐づけています

また、企業数の推移・地域分布に注目すると、中国の日系自動車製造業は、2000年以降に企業数が増加しており、その所在地は、広東省、江蘇省、湖北省、天津市に集中しています。

(図1、表2)

中国日系自動車製造業の企業数推移(図1)

中国日系自動車製造業の地域別企業数ランキング 1位〜10位(表2)

自動車製造業における企業は、製品の設計・製造を自社で行い、完成車として販売する「完成車メーカー」と、自動車に使用される部品やシステムを設計・製造し、完成車メーカーに供給する「部品メーカー」の2つに大別されます。

主な日系完成車メーカーの設立年別データをみると、2000年以降に設立された企業が多く、日系の自動車製造業の企業数が増加した時期と一致します。

また、所在地別データでは、本社所在地が広東省、湖北省、天津市に位置しており、地域別の企業数ランキングと一致しています。

江蘇省はこの3地域の中心に位置し、陸路・海路共に流通利便性が高いことから、企業数が多くなっていると考えられます。

(表3)

このように、日系の自動車製造業は、完成車メーカーの中国進出に伴い、納品に利便性の高い地域に関連企業を設立し、事業を展開してきたと推測されます。

主な日系完成車メーカー 所在地・設立年(表3)

今回は、中国における日系自動車製造業の市場動向の調査結果を紹介しました。

調査の結果、中国の日系自動車製造業の企業数と地域分布は完成車メーカーの動向と関係していることが分かりました。

現在、中国では自動車のEV化が進み国産メーカーのシェアが増加している一方で、従来のガソリン車の生産を得意とする日系メーカーは苦戦を余儀なくされています。

このような状況下で、日系自動車製造業企業が中国で成長を続けるためには、中国系メーカーとの取引拡大がますます重要となります。

市場動向へ柔軟に対応する姿勢や、現地企業との取引におけるリスク管理が新たな課題となることが予測されます。

▼本調査結果の全文

中国日系自動車製造業の親会社別企業数ランキング11位〜30位までの企業は、リスクモンスターチャイナの掲載サイトで見ることができます。

第11弾 中国における日系自動車製造業の市場動向

[実施概要]

・調査名称 :中国における日系自動車製造業の市場動向

・調査方法 :中国における日系企業の法人登記情報

・調査対象媒体 :2023年3月時点で開示されていた法人登記情報

(企業の申告状況などにより最新の情報と異なる場合があります)

・調査対象企業 :中国全土で登記されている日本企業出資の中国企業及び

そのグループ企業(株式保有率50%以上の会社及びその会社が支配している会社(50%以上)をグループ会社とする)の内、自動車製造業に分類される企業

・調査対象企業数:726社

■リスクモンスターチャイナの概要

2012年9月、上海にリスモングループ初の海外拠点として設立。

中国に進出している日系企業向けに与信管理サービスを中心とした経営支援サービスを提供。

その他に日中両言語のクラウド型グループウェアや社員教育のeラーニングを展開し、日系企業を管理面でサポート。

2024年3月末時点で471会員の利用実績。

ホームページ: https://www2.rismon.com.cn/jp?utm_source=rm&utm_medium=press&utm_campaign=240926

■リスモンの概要(東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード:3768)

2000年より与信管理業務のアウトソーシング・クラウドサービス事業を開始以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業やビジネスポータル事業、BPOサービス事業、海外事業にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開。

リスモングループ法人会員数は、2024年6月末時点で14,097(内、与信管理サービス等7,621、ビジネスポータルサイト等3,054、教育事業等2,943、その他479)となっています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 企業数最多は日産自動車!リスクモンスターチャイナ「中国の日系自動車製造業について」 appeared first on Dtimes.